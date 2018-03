Comissão pede a Centeno medidas para reforçar a banca e reduzir a dívida

A Comissão Europeia considera que Portugal continua com desequilíbrios mas que, contrariamente a 2017, estes já não são “excessivos”. Ainda assim, numa carta enviada pelo vice-presidente da Comissão, Valdis Dombrovskis, e pelo comissário dos Assuntos Económicos, Pierre Moscovici, é pedido que as autoridades portuguesas façam clarificações sobre as medidas para resolver o problema da dívida elevada e para fortalecer a saúde do setor bancário.

“A Comissão quer encorajar o governo a continuar com o caminho de reformas, já que o stock da dívida pública, privada e externa ainda é elevado e são necessários esforços adicionais para atingir uma correção sustentável dos desequilíbrios”, refere a carta revelada esta quarta-feira.

Bruxelas especifica que Portugal terá de manter uma forte e estrutural posição orçamental para poder reduzir a dívida pública que está acima de 125% do PIB. A Comissão pede também que se continue a reduzir o valor da dívida privada, de 170% do PIB, para “níveis mais prudentes”.

Outro foco de preocupação da Comissão Europeia está no setor financeiro, como já tinha sido avançado pelo Dinheiro Vivo. A carta pede que se “fortaleça os balanços dos bancos, através de descidas adicionais do crédito malparado”. Bruxelas avisa ainda que Portugal deve ter excedentes sustentados da balança corrente para “reduzir significativamente as responsabilidade externas”.

Os dois responsáveis da Comissão concluem que, tendo em conta este cenário, “a Comissão solicita às autoridades portuguesas que apresentem um ambicioso e detalhado Programa Nacional de Reformas e Programa de Estabilidade com o objetivo de sublinhar a correção sustentável dos desequilíbrios”. E avisa que irá “monitorizar de perto” as políticas e a evolução dos desequilíbrios.