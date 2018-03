Perto de 8000 precários já têm ‘luz verde’ para entrar no Estado

O número dos requerimentos que já passaram pela apreciação das várias Comissões de Avaliação Bipartida (CAB) foi avançado esta quarta-feira pelo ministro das Finanças que está a ser ouvido no Parlamento. Mário Centeno referiu ainda que há um grupo de 854 que já foram homologados.

A homologação é o passo final para que os trabalhadores precários possam ser integrados num procedimento concursal que lhes dará acesso a um vinculo permanente na função pública. Mário Centeno não apresentou dados sobre os requerimentos que até agora foram chumbados pelas CAB porque estes ainda se encontram em fase de de audição aos interessados.

Os atrasos e a forma como está a decorrer o programa de regularização dos trabalhadores precários da administração pública (PREVPAP), nomeadamente situações que estão a merecer parecer desfavorável das CAB por entenderem que o trabalhador em causa não preenche os requisitos para ser abrangido pelo programa foram as razões apresentadas pelo Bloco de Esquerda para agendar esta interpelação ao governo.

Na intervenção inicial, o deputado do BE José Soeiro identificou seis tipos de problemas que estão a ser reportados pelas centenas de trabalhadores precários que decidiram usar o mail criado pelo BE para contarem a sua situação.

A “combinação explosiva” entre atraso e falta de informação aos trabalhadores foi o primeiro problema apontado por José Soeiro que, lembrou, chegou a ser admitido que os concursos seriam abertos em fevereiro, sem que haja atualmente nova indicação de data para o início deste processo. A única garantia – que está na lei – e que Mário Centeno reiterou esta quarta-feira, é que todos os concursos serão iniciados até ao final de 2018.

Este é um processo “rigoroso e moroso, mas cumpriremos com o calendário definido”, referiu o ministro das Finanças.

Outros dos problemas identificados têm a ver com pessoas que viram o seu contrato de trabalho terminar antes de estar concluído o processo de homologação (que depende do ministro das Finanças, Trabalho e da tutela do serviço) e com”interpretações criativas do conceito de necessidade permanente feitas pelos dirigentes dos serviços”.

José Soeiro denunciou ainda casos dos estagiários e também de falso outsourcing e de serviços que não reconhecem o vínculo destes trabalhadores como inadequado porque não é diretamente com o Estado.

O PREVPAP começou com o levantamento de todos os trabalhadores com vínculo precário, em que foram identificadas mais de 110 mil destas situações. Posteriormente foi aberto um período (que viria a ter uma segunda fase) durante o qual os trabalhadores puderam enviar um requerimento a solicitar a análise da sua avaliação. Chegaram às CAB (entretanto criadas) quase 32 mil destes pedidos.

O governo alertou sempre que o levantamento inicial não corresponderia ao número de verdadeiros precários porque não se pode confundir trabalhadores precários com trabalhadores temporários. Esta ideia foi, de novo, sublinhada esta quarta-feira por Mário Centeno que referiu também a necessidade de o processo exigir uma análise individual de todas as situações para que “nenhuma apreciação burocrática ou administrativa” possa excluir um trabalhador cujas funções correspondem uma necessidade permanente do serviço.

Das bancadas à direita do PS, as intervenções têm visado o BE, com o PSD e o CDS/PP a acusarem o Bloco de “ter criado falas expectativas aos trabalhadores”,