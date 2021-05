Como a dívida de Luís Filipe Vieira acabou no Novo Banco

O presidente do Conselho de Administração da Promovalor, Luís Filipe Vieira, fala perante a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar às perdas registadas pelo Novo Banco e imputadas ao Fundo de Resolução, na Assembleia da República, em Lisboa © TIAGO PETINGA/LUSA

A construção e o imobiliário encabeçam os setores que deixaram maiores dívidas no Novo Banco, herdadas ainda do BES. E o Grupo Promovalor, liderado por Luís Filipe Vieira, é uma das empresas deste universo com maior exposição, razão pela qual o presidente do Benfica foi chamado ao Parlamento para explicar os empréstimos em causa cujos valores não geram consenso.

De acordo com dois relatórios de auditoria da PwC e da EY, posteriores à resolução do BES, a Promovalor e outras empresas de Filipe Vieira deviam 304 e 487 milhões de euros, respetivamente, sendo a diferença atribuível ao perímetro de análise dos grupos. Já segundo as contas de Luís Filipe Vieira, em 2017, a exposição rondava os 227 milhões de euros.

Os outros grandes devedores

1. Ongoing

Em 2015, a exposição da Ongoing, que em 2016 chegou a ter quase 10% da antiga PT ascendia a 605 milhões de euros. Um valor que coloca também a empresa, entretanto declarada insolvente, na lista das maiores devedoras do banco. Razão pela qual Nuno Vasconcelos também foi um dos nomes chamados pelos deputados à Comissão de Inquérito às perdas registadas pelo NB.

Número: 600 milhões de euros

2. Moniz da Maia

A Sogema, da família Moniz da Maia, integra a lista dos maiores devedores com uma dívida superior a 500 milhões, vendida em 2019 ao fundo americano Davidson Kempner. Quando foi chamado ao Parlamento, Bernardo Moniz da Maia, disse que não compreendia por que razão o banco vendeu a dívida por 10% do valor.

Número: 500 milhões de euros

3. Prebuild

A Prebuild, conglomerado industrial sobretudo ligado à área da construção, foi liquidada em 2019. A falência da empresa criada por João Gama Leão, deixou um rasto de 334 milhões de euros de dívidas ao Novo Banco, credor de 85% do total da dívida.

Número: 330 milhões de euros

4. Berardo

O nome do empresário Joe Berardo também está entre os devedores do Novo Banco. Em 2014, tinha uma dívida de cerca de 280 milhões de euros, uma exposição que foi reduzida não sendo público o valor atual dos créditos. Como foi noticiado pelo Expresso, em abril deste ano, o Novo Banco avançou com ação de execução contra duas empresas de José Berardo (Metalgest e a IPSS) no valor de 3,5 milhões de euros.

Número: 280 milhões de euros