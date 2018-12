Como gerir o orçamento na quadra natalícia

Os portugueses vão poupar menos este Natal. Entre presentes para a família, uma mesa recheada e decorações, em média há a intenção de despender cerca de 382 euros durante a quadra natalícia. Os dados são do último estudo do Observador Cetelem.

Durante esta época, é fácil deixar-se levar por alguns impulsos, especialmente para aqueles que recebem um rendimento extra – 27% das pessoas pretendem gastar metade ou mais do seu subsídio nesta época. Este extra pode ajudar com uma folga orçamental, mas também pode incentivar a excessos de consumo.

Susana Albuquerque, coordenadora do núcleo de Educação Financeira da ASFAC – Associação de Instituições de Crédito Especializado, alerta para o poder que as campanhas de marketing e a oferta comercial têm nesta altura do ano. “Hoje em dia, as lojas criam-nos novas necessidades”, diz. “Esta combinação, juntamente com a pressão dos pares, ou seja o facto de ver os colegas de trabalho e amigos a comprar presentes de Natal, faz com que seja mais fácil cair na tentação de comprar por impulso”. Nesse sentido, é importante que planeie os seus gastos para não ultrapassar o orçamento.

Orçamento

A especialista em Educação Financeira defende que o primeiro passo para um Natal financeiramente saudável é a elaboração de um orçamento de despesas, excluindo os presentes. “As pessoas que recebem subsídio de Natal, facilmente podem ter a sensação de que não precisam de um orçamento porque ficam com as contas mais desafogadas”. Susana Albuquerque afirma que este passo é essencial para todos. Neste orçamento, deve detalhar ao máximo os gastos com os jantares de Natal da empresa ou do grupo de amigos, a ceia da consoada, possíveis deslocações, vestuário ou calçado para as festas natalícias ou decorações.

Lista de presentes

Orçamento traçado, é hora de pôr mãos à obra nos presentes. “Em função de quanto é que vou gastar, vai-me sobrar dinheiro. É com base nesse valor que eu devo fazer a lista de presentes”, aconselha a especialista. Na lista, deve estabelecer que tipo de presentes vai comprar e quanto é que pode gastar por pessoa. É normal gastar mais dinheiro com os presentes que quer oferecer a familiares ou amigos mais chegados, pelo que se tiver tudo organizado na lista, vai ser mais fácil. Depois de detalhar o que pretende oferecer a cada um, será mais fácil pesquisar, também com alguma antecedência, o melhor local para comprar os presentes, seja online ou numa loja física. Para além disso, não se esqueça que deve manter-se atento aos folhetos publicitários e cupões de desconto que lhe permitirão poupar dinheiro em todas as outras coisas que necessita para o Natal. A especialista adianta ainda que muitas vezes, “as pessoas apreciam mais lembranças, presentes construídos por nós e que custam muito pouco”.

Colaboração da família

E porque esta é uma época de partilha e comunhão, para a ceia de Natal, peça a contribuição dos seus familiares. Cada um fica encarregue de uma tarefa e, desse modo, os custos são repartidos. “Há muitas famílias que fazem isso e eu acho saudável e equilibrado”, conta Susana Albuquerque.

Trocas com amigos

Todos os anos, há decorações novas nas lojas e se há quem se mantenha fiel aos motivos decorativos que tem há anos, outros não resistem a renovar a sua coleção. Enfeites para a árvore, objetos natalícios ou serviços de mesa especiais. As decorações de Natal podem pesar (e muito!) no orçamento. Para quem gosta de dar uma nova “cara” à decoração natalícia com frequência, a especialista em finanças pessoais sugere uma alternativa – fazer trocas com os amigos.

A coordenadora do núcleo de Educação Financeira da ASFAC salienta que “é importante lembrar às pessoas que os seus gastos devem ter cabimento e estar dentro da sua capacidade financeira”. A especialista lembra que o facto de o Natal ser uma época de dádiva “faz com que as pessoas estejam mais em contacto com emoções positivas, de partilha, de expressar aos outros o quanto são importantes para nós através de presentes”. Contudo, é importante avaliar a necessidade dos gastos e fazer as compras de forma consciente.