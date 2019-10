Como os partidos querem o Fisco a taxar as empresas

O que cada partido propõe para os próximos quatro anos no que a impostos diz respeito para as famílias e as empresas, para o setor imobiliário e energético, na fiscalidade verde e no combate à evasão fiscal. Nuno Cunha Barnabé (partner), Maria Inês Assis (advogada principal) e Francisco Granjo (advogado), da Abreu Advogados fizeram um trabalho de levantamento das principais propostas fiscais dos diferentes partidos que vão a votos no domingo, 6 de outubro, que o Dinheiro Vivo aqui reproduz por áreas.

Abaixo, um resumo do que é proposto nos impostos dirigidos às empresas e aos seus trabalhadores, desde os descontos em sede de IRC ao trabalho, passando pelos lucros e pelo investimento.

IMPOSTOS PARA AS EMPRESAS: IRC E TSU

Partido Socialista

1 – Alargamento da aplicação do regime que privilegia fiscalmente as pequenas e médias empresas que invistam os seus lucros na criação de valor para a empresa e para a economia em geral;

2 – Colocar o financiamento territorial ao serviço do desenvolvimento, ampliando os critérios de territorialização da derrama sobre IRC;

3 – Melhorar o regime do IRC para as empresas que reinvistam os seus lucros através de um aumento em 20% do limite máximo de lucros que podem ser objeto de reinvestimento (de 10M€ para 12M€), assim aumentando a dedução à coleta de IRC para estas empresas;

4 – Promover uma fiscalidade que incentive o investimento na modernização produtiva e na I&D, prosseguindo a trajetória de melhoria do quadro de apoio ao investimento e a capitalização das empresas;

5 – Criar um quadro fiscal incentivador da canalização de poupança para o investimento produtivo e da abertura do capital das empresas;

6 – Desenvolver uma política de combate às excessivas desigualdades salariais, através de estímulos concretos à melhoria dos leques salariais de cada empresa a partir da referência do indicador de desigualdade S80/S20, quer penalizando, no plano fiscal e contributivo, as empresas com leques salariais acima do limiar definido e, pelo contrário, beneficiando as que tiverem uma trajetória positiva em contexto de valorização salarial, quer ponderando a limitação de elegibilidade como custo fiscal dos salários de cada empresa que se situem significativamente acima deste indicador de desigualdade;

7 – Criar um quadro fiscal favorável aos ganhos de escala das empresas e à sucessão empresarial;

8 – Incentivar o investimento privado em I&D empresarial com a revisão do instrumento de Incentivos Fiscais ao I&D empresarial (SIFIDE).

Partido Social Democrata

1 – Redução gradual da taxa nominal de IRC de 21% para 17% com efeitos entre 2021 e 2022;

2 – Alargamento da aplicação da taxa reduzida de IRC de 17%, abrangendo os lucros até 100 mil euros (em vez de 15 mil euros);

3 – Reorganização do regime simplificado para mais fácil aplicação;

4 – Alargamento do prazo de reporte de prejuízos fiscais de 5 anos para 10 anos (mantendo o limite de 70% da matéria coletável para dedução anual dos prejuízos);

5 – Revisão dos benefícios e isenções fiscais (focar em empresas que contribuam significativamente para a criação de emprego, investimento e exportações);

6 – Permitir em determinados setores e ativos (ligados sobretudo a setores tecnológicos) taxas de depreciação aceleradas;

7 – Reforçar o regime fiscal de patentes e inovações;

8 – As Sociedades Comerciais dedicadas exclusivamente à atividade de business angel devem ter um regime próprio de participation exemption total;

9 – Criação de um regime legal e fiscal que agilize e incentive aquisições e fusões no universo das PME;

10 – Melhorar as condições previstas no Regime Fiscal Apoio ao Investimento;

11 – Alargar o âmbito de aplicação do Regime de Dedução por Lucros retidos;

12 – Incentivar o investimento produtivo através de créditos fiscais ao investimento;

13 – Reforçar os mecanismos de preços de transferência;

14 – Reforço dos benefícios fiscais relacionados com o investimento e atividade económica que envolva os PALOP e a CPLP, nomeadamente com a criação de um Acordo Multilateral de Fiscalidade;

15 – A TSU deverá passar a incidir, para além da massa salarial, sobre o Valor Acrescentado Líquido (VAL), evitando tributar o investimento (nomeadamente capital fixo) – o montante das contribuições pagas sobre a massa salarial deverá ser deduzido para evitar a dupla tributação;

Bloco de Esquerda

1 – Um novo escalão da derrama estadual para empresas com lucros entre 20 milhões e 35 milhões com a taxa de 7%.

2 – Tributação das grandes empresas e atividades especulativas. De acordo com a proposta “em particular as que afetam o direito à habitação;

3 – combate à evasão fiscal e à despesa fiscal injustificada, com a revisão de benefícios e regras fiscais abusivas.

CDS-Partido Popular

1 – Estatuto Fiscal para o Interior que permita um IRC competitivo para empresas que desenvolvam e criem emprego no interior, com um regime mais flexível de apoio ao investimento (BFCIP);

2 – Redução da taxa de IRC a 17% em 2020 e num espaço de seis anos, a taxa de IRC passará a 12,5%;

3 – Reformular e reforçar os regimes de benefício, incentivo e apoio ao investimento das empresas com vista a introduzi-los de forma global, coerente e permanente no regime geral do IRC;

4 – Rendimentos provenientes da cessão ou da utilização temporária de patentes, desenhos ou modelos industriais desenvolvidos em Portugal, deverão ser considerados apenas em 80% no cálculo do lucro tributável do sujeito passivo;

5 – Taxa de 10% no IRC para todas as empresas que desenvolvam, e venham a desenvolver, a sua atividade no interior e que criem emprego;

6 – Compensação de dívidas fiscais através da utilização da conta corrente entre o Estado e as entidades empregadoras, que deve ser consensualizado com os restantes partidos;

7 – Simplificação de procedimentos para deduções em sede do IRC em gastos no processo de internacionalização;

8 – A reforma do IRC é essencial para a captação e manutenção de investimento em Portugal;

9 – Dedução ao IRC, no âmbito das realizações de utilidade social, das despesas efetuadas pelas empresas em seguros de saúde relativos ao agregado familiar do seus trabalhadores;

10 – Tributação diferenciada para todas as empresas que desenvolvam, e venham a desenvolver, a sua atividade no interior e não só para as PME e microempresas e quanto à matéria coletável até 15 mil euros, conforme a redação atual dos EBF;

11 – Dedução dos lucros que sejam reinvestidos possa ser total quando se trate de investimentos relativos a qualquer tipo de empresas do interior feitas nesse mesmo espaço físico;

12 – Incentivos adicionais de apoio à contratação de desempregados com mais de 55 anos, nomeadamente a dispensa do pagamento de contribuições para a Segurança Social relativas a esses trabalhadores por um período de 36 meses, quando inscritos no centro de emprego há, pelo menos, 90 dias.

PCP/Coligação Democrática Unitária

1 – Tributação das micro, pequenas e médias empresas a uma taxa de 12,5% para lucros inferiores a 15 mil Euros;

2 – Reposição da taxa normal de IRC para 25%; taxa de 35% para lucros superiores a 3 milhões de Euros;

3 – A criação de uma taxa de IRC inferior em dez pontos percentuais em relação ao sector privado, para as entidades que não têm taxa zero, além de outras medidas fiscais, visando nomeadamente o autofinanciamento e as reestruturações;

4 – Combater uma política de recurso a isenções ou reduções de pagamento da TSU para os mais variados fins, bem como a permissividade dos poderes públicos face a um elevado nível de dívida de contribuições e de fraude e evasão contributivas;

5 – Adaptação das disposições relativas à base de incidência da taxa social única, a pagar em contribuições para a Segurança Social, devendo ser incluído no seu cálculo e apuramento a retribuição relativa ao trabalho por turnos, a aplicação de um aumento da TSU das empresas para fazer face a essas exigências;

PAN – Pessoas, Animais, Natureza

1 – Possibilitar a dedução, em sede de IRC, dos donativos efetuados às associações zoófilas equiparadas a IPSS;

2 – Combater a desigualdade salarial, concedendo benefícios fiscais às empresas que, setorialmente, pratiquem menores assimetrias;

3 – Conceder benefícios fiscais a empresas que adotem condutas que previnam o desperdício alimentar;

Iniciativa Liberal

1 – Reduzir a designada “poupança fiscal” associada ao endividamento nas empresas, fazendo com que o capital próprio e a dívida tenham o mesmo tratamento fiscal – propõe-se que os custos financeiros sejam considerados apenas em 75% no ano de 2020, 50% em 2021, 25% em 2022 e a partir de 2023 os mesmos não sejam considerados custos em termos de matéria coletável das empresas;

2 – Refletir no recibo de vencimento os 23,75% pagos pela entidade patronal à Segurança Social;

3 – Eliminação gradual do IRC para novas empresas de responsabilidade limitada, mantendo as regras relativas à dedução e reporte de prejuízos fiscais e às tributações autónomas, e adoção generalizada do regime de transparência fiscal para as empresas já estabelecidas durante um período transitório de até três anos;

4 – Tributação dos lucros à taxa de imposto de 28% na esfera individual dos sócios, pessoas (individuais ou coletivas), residentes em território português. A taxa será aplicável aos dividendos distribuídos aos sócios e, também, aos lucros não distribuídos sem prejuízo das regras atuais de dedução de prejuízos fiscais. Em alternativa poder-se-á optar pela tributação apenas no momento de materialização de mais-valias. No caso das sociedades cotadas em mercado regulamentado nacional, a tributação da componente de lucros não distribuídos poderá ser substituída pela tributação anual de mais-valias, à mesma taxa de 28% e sujeita à dedução de mais e menos-valias (em moldes afins à dedução de prejuízos fiscais aplicáveis às não cotadas).