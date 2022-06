Como poupar água em casa e reduzir a sua fatura?

Dinheiro Vivo 30 Junho, 2022 • 09:09 Partilhar este artigo Facebook

Vivemos tempos um pouco mais difíceis, e quanto mais conseguirmos poupar para enfrentar imprevistos, melhor. Já de seguida, e com o intuito de poupar na conta de água ao mesmo tempo que protege o ambiente, fique com alguns conselhos de poupança deste recurso.

Ao contrário dos serviços de luz e gás, a água não é regulada por um mercado livre. Neste caso, para poupar na conta de água, não se trata de comparar tarifas, mas sim de modificar alguns hábitos diários que ajudam a reduzir o consumo, e consequentemente a conta de água.

A Selectra reuniu alguns conselhos, e neste artigo, em colaboração com o Dinheiro Vivo, deixa alguns conselhos para poupar na conta todos os meses, ajudando também a contribuir para a preservação de um recurso que sofre grande perigo de um dia terminar.

Como poupar água em casa

A casa de banho e a cozinha são os locais onde existem torneiras e onde mais usamos a água. Existem várias recomendações para se reduzir o consumo de água, e que são específicas para cada divisão da casa, já que estas são as mais importantes do lar. Em ambos, deve fechar a torneira sempre que não estiver a usar água. Isto é algo básico e de bom-senso, apesar de a maioria das pessoas involuntariamente não terem este cuidado, deixando a água correr enquanto lavam a louça, os dentes e o cabelo.

O melhor nestes casos é fechar a torneira e ligá-la novamente quando for necessário. Deve garantir que as torneiras fecham corretamente e que não existem fugas de água. Uma fuga, por menor que seja (mesmo que sejam algumas pingas), pode desperdiçar muitos litros de água por ano. Outro truque é tomar duches em vez de banhos de imersão, reduzindo consideravelmente o consumo de água em cerca de 50%.

Um dos melhores truques para usar no na casa de banho é regular o tanque do autoclismo. Podemos colocar garrafas de um ou dois litros de água dentro do autoclismo. Cada vez que o despejarmos, estamos a poupar cerca de 2 ou 3 litros de água.

Sempre que queremos usar água quente, em vez de deixar a água correr até atingir a temperatura desejada e desperdiçá-la, podemos colocar um balde ou um alguidar debaixo da torneira, para aproveitar essa água fria. Esta água pode ser usada para esfregar o chão em casa, ou para regar as plantas, entre outras aplicações domésticas sem desperdício.

Dicas para poupar água no jardim e nas piscinas

Se a casa tem piscina e jardins, é muito provável que estejamos a gastar muita água sem saber como poupar, mas tal como nas cozinhas ou casas de banho, também há uma série de recomendações para poupar água, e a sua fatura vai refletir isso,

Se tiver um jardim e plantas, é melhor regá-las logo pela manhã ou à noite, pois precisará de menos água, já que não evapora tão facilmente.

Deve verificar todos os elementos de rega que tem no jardim, para evitar fugas: mangueiras, bombas de água, torneiras. As mangueiras podem deteriorar-se facilmente, estando ao ar livre, e é possível que ocorram fugas sem que isso seja percetível.

Para limpar o exterior, é melhor usar uma vassoura especial para o jardim, para varrer as folhas e a vegetação. Muitas pessoas fazem a limpeza com a mangueira para limpar o solo, o que gera um desperdício de água.

É melhor regar plantas em pequenas áreas com um regador de mão, do que regar com uma mangueira de pressão.

As piscinas em jardins precisam de centenas de litros de água, independentemente do seu tamanho, e para poupar água nestes locais, é recomendável tapar a piscina com uma lona´, que pode ser adquirida em lojas de bricolagem e jardinagem, evitando que a água evapore. Além disso, com esta medida também evitare a sujidade da água.

O que são os sistemas de poupança de água e como funcionam?

Os economizadores de água são ideias para usar menos água, e isso vai ser notado na conta. Os redutores de fluxo de água são muito eficazes, já que ajudam a reduzir o consumo médio em quase 47%, segundo dados. São filtros que podem ser colocados nas torneiras, tanto na cozinha como nas casas de banho, para que saia menos água.