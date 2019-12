Como poupar dinheiro nas compras de Natal?

Se quer ter um Natal focado naquilo que realmente importa e fugir ao consumismo que marca a quadra, é essencial seguir um plano para poupar nas compras. A Reorganiza dá-lhe algumas dicas para o conseguir fazer.

Orçamente todas as despesas

Comece por fazer uma listagem de todas as pessoas a quem tem mesmo de dar um presente de Natal e veja qual o espaço que tem no orçamento para gastar – vai ver que a algumas das pessoas só dá presente porque sempre foi assim. “Esta é talvez a fase mais importante pois é a fase onde irá definir limites de despesa que deve comprometer-se a não ultrapassar. Se não cumprir com o orçamento este valerá de pouco, mas mesmo assim tem a valia de nos obrigar a pensar e a planear os próximos passos”, explica a consultora.

Seja criativo nas regras que define

A Reorganiza sugere alguma criatividade na definição de quem recebe os presentes. “Por exemplo, por que não utilizar a muito conhecida ideia do amigo secreto? Em famílias maiores, usar algo semelhante como o irmão secreto? Ou entre amigos, já há muitas pessoas a destinar os presentes para uma instituição de solidariedade que todos escolhem, atribuindo assim um maior simbolismo a esta tradição.”

Comprar com tempo e com calma

“Talvez já tenha reparado que quando vai para a confusão dos centros comerciais fica logo mais nervoso e stressado. É normal. Queremos despachar as compras e não queremos as secas de estar nas filas à espera para pagar, o que nos faz comprar, muitas vezes, a primeira coisa que nos aparece à frente. Assim, a sugestão passa por ir às compras com tempo, talvez em localidades menos concorridas e começar o quanto antes.”

Comprar online

Pode aproveitar as plataformas digitais para comprar os presentes com total comodidade e conforto e aguardar que sejam entregues em casa. “Conseguimos assim poupar dinheiro, poupar tempo e evitar muitas chatices.”

Aproveitar as promoções depois do Natal

Como sabemos, após o Natal vêm logo promoções e saldos. “Assim, por que não definir um dia posterior para a troca de presentes entre amigos, colegas da empresa ou mesmo no casal? Temos logo a desculpa de que o giro é trocar os presentes no dia de Natal, mas sabemos que esse dia acaba por ser mais importante mesmo é para as crianças, ou não?”, lembra a Reorganiza.