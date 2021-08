Como vai ser o futebol do futuro?

© DR

Nos últimos dias de julho, um liceu de Colorado Springs, nos EUA, serviu de sede ao primeiro torneio da história de Drone Soccer - leu bem: Drone Soccer. O desporto foi a principal atração dos Rocky Mountain State Games, maior festival de desporto do estado do oeste americano.

Resumidamente, cada equipa tem três ou cinco drones, dependendo do nível de habilidade dos treinadores, um dos quais é o atacante, a quem compete invadir a baliza do adversário, e os restantes, os defesas, que além de impedir o atacante de marcar golo, ainda devem bloquear os defesas rivais. O campo é uma mini arena coberta por redes, de três por seis metros. Não há joelhos, nem tornozelos envolvidos mas há, ainda assim, muitas lesões por causa dos choques: por isso, a cada intervalo das três partes de três minutos cada, os médicos e massagistas das equipas consertam os drones em pleno voo.

Parece "americanice" demais para amantes do futebol tradicional, da relva, das chuteiras, dos 11 de cada lado, e disponíveis mentalmente, no máximo, para inovações como o VAR ou para o uso de um extremo direito em vez de um central no Manchester City do inovador Guardiola.

Mas, dizem os organizadores, os drones são o futuro. E este desporto, o primeiro onde as máquinas voadoras agem como equipas, o futuro dos drones.

"Além de ser muito interessante para os adeptos, os miúdos, ao jogarem e competirem, criam drones cada vez mais fortes e evoluídos e tanto eles se podem beneficiar com isso, encontrando um caminho profissional na área aeroespacial, como a sociedade num todo progride, graças a drones cada vez melhores e mais úteis para todos", disse Kyle Sanders, major da Força Aérea americana e impulsionador do jogo.

Os Wings Phantoms venceram uma prova onde participaram também os Wings Prowlers, os Wings Lancers e outros. Decore os nomes. No início do século XX, Real Madrid, Juventus, Bayern, Benfica, Sporting e FC Porto também pareciam nomes esquisitos.