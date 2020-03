Companhias aéreas americanas pedem 50 mil milhões em ajudas

Sem fim à vista na crise do sector das viagens causada pela pandemia do novo coronavírus, as companhias aéreas americanas solicitaram, na segunda-feira, apoios ao governo na ordem dos 50 mil milhões de dólares (cerca de 45 mil milhões de euros).

A lista apresentada pela Airlines for America, a associação de lobby da indústria, inclui ajudas, empréstimos e benefícios fiscais, à medida que governos por todo o mundo redobram esforços para sustentar a economia. E o governo americano tem assinalado as companhias aéreas como um grande ponto de preocupação, mostrando-se disponível para um plano federal que fortaleça o sector.

Em comunicado, a Airlines for America sublinha que o seu pedido decorre de uma queda “sem precedentes” na procura, que “piora a cada dia” e é “muito pior que o 11 de setembro”. O presidente executivo do grupo, Nicholas Calio, sublinha que “este é um problema de hoje, não de amanhã e requer ação urgente”.

Com cerca de 750.000 trabalhadores e altos custos fixos, o sector vai perdendo dinheiro à medida que os voos são suspensos, com os cancelamentos a superar as reservas.

As medidas propostas incluem ajudas de 25 mil milhões para cobrir necessidades imediatas de liquidez e outro tanto em empréstimos não garantidos e garantias de empréstimos para aumentar a liquidez a médio e longo prazo.

A indústria americana pretende, também, um desconto nos impostos pagos nos três primeiros meses do ano, além de uma revogação temporária dos impostos até o final de 2021. “O ambiente económico atual não é sustentável e é agravado pelo fato de que a crise não parece ter um fim à vista”, afirma a Airlines for America. A associação estima que o sector sofra perdas, em 2020, que poderão chegar aos 53 mil milhões de euros. O valor corresponde a um cenário pessimista, mas que, à data, “parece muito provável”.