Companhias aéreas permitem reembolsos de voos cancelados para o Reino Unido

© DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP

Depois de o Reino Unido ter proibido voos de Portugal desde 15 de janeiro, agora, o governo português decidiu que, a partir deste sábado, 23 de janeiro, há uma interrupção total de voos entre Portugal e Reino Unido, com exceção daqueles que forem de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos. Uma ronda pelos sites das companhias aéreas permite verificar que há opções para os passageiros que pretendiam viajar para esse destino.

A decisão do governo português prende-se com o facto de ter sido detetada no Reino Unido, há semanas, uma estirpe mais contagiosa do novo coronavírus que está já em Portugal e, segundo tem sido frisado, com uma propagação crescente. A proibição de viagens para território britânico visa tentar travar a propagação do vírus. As transportadoras aéreas já tinham alterado as suas operações, cancelando os voos para os aeroportos britânicos a partir de meados de janeiro, após a decisão do governo de Londres, o que se mantém.

No caso do cancelamento de voos da easyJet de e para o Reino Unido, os passageiros são notificados desta situação por email e informados das opções. E são dadas três: mudar para outro voo gratuitamente, solicitar um voucher ou um reembolso, tal como tinha indicado no início da semana ao Dinheiro Vivo fonte oficial da companhia aérea.

A TAP também cancelou os voos desde 15 de janeiro para os aeroportos britânicos, pedindo no seu site aos passageiros com reserva confirmada, dada a circunstância, "a não se dirigirem para os aeroportos e a contactar diretamente o Contact Center da TAP".

Por fim, a Ryanair já tinha anulado todos os voos entre Portugal e o Reino Unido até 14 de fevereiro e notificou os passageiros foram notificados por email e informados sobre os seus direitos. Tipicamente, a companhia permite o reembolso do valor do bilhete ou a mudança para outro voo sem custos.