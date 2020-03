Companhias aéreas devem levar menos 632 mil turistas para Espanha até maio

A epidemia de coronavírus já contagiou vários setores da economia mundial. O turismo e a aviação são dois dos que mais tem sido afetados: voos cancelados, passageiros a adiarem voos, eventos cancelados. Perante este cenário, são várias as companhias aéreas e unidades de alojamento que têm tomado medidas para tentar travar os efeitos da doença nas suas contas: permitem por exemplo cancelar reservas sem custos.

Em Espanha, um estudo da Turespaña – entidade de turismo – sobre a capacidade aérea para o país, correspondente ao mês de março, mostra que impacto a epidemia de coronavírus pode ter para os voos reservados por turistas estrangeiros até maio. O número de lugares previstos para entre março e maio é de 27,4 milhões, o que pressupõe uma queda de 2,3% face ao mesmo período de 2019, ou seja, são menos 632 mil lugares, de acordo com o jornal espanhol Cinco Días.

No âmbito deste estudo, foram analisados 18 mercados emissores e há quedas nas reservas em 12 e subidas em seis. Em termos absolutos, o Reino Unido é o mercado que mais caiu, sendo que o mercado alemão é o que mais cai em termos de número de lugares.

Para Portugal não há esses dados. No entanto, depois de na semana passada ter anunciado o cancelamento de mil voos, a TAP comunicou ontem ao mercado o cancelamento de mais 2500 voos, o que dá um total de 3500. A Ryanair também anunciou mais alterações aos voos que realiza para vários aeroportos italianos. A British Airways, por sua vez, anunciou o cancelamento de todos os seus voos para Itália e a Áustria proibiu a entrada de italianos no país.

A Europa é o principal destino turístico do mundo e as várias economias devem ser afetadas, embora de forma diferente. A violência do golpe em cada país, essa, vai depender da evolução da epidemia no território. “Portugal é uma potência turística, está entre os 15 maiores mercados mundiais e é a área em que somos mais competitivos e relevantes. Nesse ponto de vista teremos um impacto muito semelhante ao da Espanha, França e Grécia”, defendia o economista Augusto Mateus, em declarações ao Dinheiro Vivo, publicadas no último sábado.

No Sul da Europa, Itália deverá ser, pelo menos para já, o país mais castigado. “Teremos eventualmente menos impacto do que Itália, que tem um nível maior de exposição à epidemia e portanto vai sofrer mais. As próximas semanas ditarão se haverá europeus mais afetados do que outros. Para já, se as coisas permanecerem como estão, é lá que haverá maior redução da procura”, acredita Augusto Mateus.

Em Espanha, e para tentar piscar o olho aos viajantes espanhóis, a hotelaria está a baixar preços para a altura da semana santa, tentando assim atrair os turistas espanhóis para ficarem pelo território, de acordo com a imprensa espanhola.

60 milhões de pessoas em quarentena

As ruas das cidades italianas amanheceram praticamente desertas naquele que é o primeiro dia de quarentena imposta pelo governo italiano, aplicada a todo o país. “O futuro de Itália está nas nossas mãos. Vamos todos fazer a nossa parte, dando algo de bom para o bem coletivo”, disse Giuseppe Conte, primeiro-ministro italiano, através da rede social Twitter, citado pela Reuters.

A população foi aconselhada a movimentar-se apenas por motivos de trabalho, questões de saúde e emergências durante as próximas três semanas, com o objetivo de tentar travar a propagação do vírus.

Na semana passada, o setor do turismo transalpino estimava perdas na casa dos 7,4 mil milhões de euros, cortesia do Covid-19.