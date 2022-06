Comparar tarifas de energia vale poupança média de 200 euros anuais

Oito em cada 10 portugueses poderiam pagar menos na sua fatura de energia, garante a Compara.Já © Paulo Spranger/Global Imagens

Oito em cada 10 portugueses poderiam pagar menos na sua fatura de energia. Quem o diz é o ComparaJá.pt - a plataforma online de comparação de preços - que afirma já ter ajudado mais de 65 mil famílias a poupar nas tarifas desde março do ano passado. Em média, estas famílias que recorreram ao simulador conseguiram uma poupança de 200 euros anuais.

De acordo com a diretora de energia do ComparaJá, "houve casos em que foi possível fazer com que os consumidores poupassem 500, 600 ou mesmo 700 euros anuais".

Regina Xavier explica, ainda, que acredita que em breve aquela plataforma conseguirá ajudar mais famílias que precisam de optar por uma tarifa energética. "Desde que não exista nenhum plano de fidelização, é possível alterar as tarifas de energia de forma regular", declarou.

Como explica aquela responsável - e numa altura em que o preço da energia tem estado na ordem do dia - os números da inflação são "claros e preocupantes", mas existem formas de combater e reduzir esse impacto.

"Este é, por isso, um momento essencial para analisarmos os custos que temos em casa e procurar as melhores soluções para os diminuirmos", afirma Regina Xavier, adiantando que uma das soluções é conseguir a oferta mais justa do mercado, o que ajudará a poupar.