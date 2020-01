Comparticipação do SNS elevou negócio das termas

A Associação das Termas de Portugal faz um “balanço positivo” do projeto-piloto relativo ao novo regime de comparticipação do Estado nos tratamentos termais, que decorreu no ano passado, na medida em que contribuiu para “um grande crescimento da atividade terapêutica”. Os 600 mil euros atribuídos ao projeto foram todos utilizados e até “insuficientes”, mas a associação também lamenta o atraso na sua implementação.

Na prática, a entidade que representa as termas do país associa o primeiro ano da reposição das comparticipações públicas a um aumento de 15% no número de termalistas, para um total de 39 mil utentes, e de um aumento igualmente de 15% no volume de negócios, para 12 milhões de euros, no segmento do termalismo terapêutico (faturação, consultas e tratamentos).

O ano de 2010 foi o último em que esteve em vigor a comparticipação do Sistema Nacional de Saúde (SNS) dos tratamentos termais, mas os oito anos seguintes haveriam de ser “sempre em decréscimo”, segundo Victor Leal, presidente da Associação das Termas de Portugal, para assinalar que o retomar do regime em 2019 “provocou um impacto muito importante nesta atividade”.

“Este é, inequivocamente, um indicador do sucesso deste modelo, e que contribui decisivamente para o tratamento e prevenção de patologias crónicas, objetivo do Plano Nacional de Saúde Revisão Extensão a 2020”, acrescenta o responsável, em comunicado.

Críticas ao projeto

No entanto, nesta avaliação que a associação considera preliminar, são também apontadas críticas, nomeadamente, relacionadas com o “atraso que se verificou na implementação do projeto-piloto, o que limitou a sua ação”, provocando um encurtamento da vigência do regime em seis meses, quando deveria ter sido de nove.

“Apesar de a portaria estabelecer o prazo máximo de 90 dias para que estivessem criadas todas as condições para a plena implementação do projeto-piloto, tal não se verificou. O que supostamente seria a implementação do projeto-piloto, com total cobertura nacional, durante nove meses, na realidade apenas foi integralmente implementado entre julho e dezembro, ou seja, durante seis meses”, explica Victor Leal.

Mesmo com a limitação temporal reportada, a associação refere que os 600 mil euros atribuídos ao projeto foram utilizados na totalidade, estimando que tenham sido emitidas 7500 prescrições de tratamentos termais pelo SNS, “um elevado número” que, para o presidente do organismo “comprova o sucesso e a necessidade desta medida”.

O dirigente admite que se, por um lado, “o plafond foi esgotado em apenas seis meses de implementação do projeto-piloto” e isso é, “por si só, indicador do sucesso”, por outro, considera que indicia que o valor fixado “era manifestamente insuficiente”.

Victor Leal conclui que “é da mais elementar justiça que os tratamentos prestados por médicos e profissionais de saúde qualificados sejam reconhecidos pelo Governo, através da continuidade das comparticipações”.