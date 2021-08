Compensações às concessionárias cresceram 144% até setembro de 2020

Portagens © Global Imagens

O Estado português pagou às concessionárias de autoestradas 28,6 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2020, um aumento de 144%. Em causa estão as compensações para reposição do equilíbrio financeiro de contratos e que comparam com os 11,7 milhões de euros pagos no período homólogo. Os dados são da Unidade Técnica de Acompanhamento de Projetos (UTAP) e não contemplam, ainda, o impacto da covid-19.

A notícia é avançada pelo Jornal de Negócios, que explica que as compensações pagas nos primeiros nove meses de 2020 incluem mais de 21 milhões entregues às concessionárias do Litoral Centro e do Douro Litoral no âmbito de decisões arbitrais. Um aumento de 16,7 milhões que contribuiu para o acréscimo de 2% dos encargos brutos com as PPP rodoviárias, que ultrapassaram os 1.073 milhões de euros entre janeiro e setembro de 2020.

A UTAP salienta, no entanto, que estes valores não estão ainda relacionados com as medidas adotadas no combate à pandemia, embora as concessionárias tenham já sinalizado que a covid-19 teve impactos na execução dos contratos, "conferindo o direito a compensações ou à reposição do equilíbrio financeiro". Os danos ainda não foram quantificados.

O decreto-lei de abril de 2020 que estabeleceu um regime excecional e temporário de reequilíbrio financeiro de contratos vigora até que a Organização Mundial da Saúde decrete o fim da pandemia.