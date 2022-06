Competitividade atingiu em 2020 a maior disparidade regional desde 2011 © José Carmo / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 07 Junho, 2022 • 13:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Apenas três sub-regiões superaram em 2020 a média nacional do índice de competitividade, cuja disparidade aumentou no território português no primeiro ano da pandemia, atingindo o valor mais elevado desde 2011, revelou o Instituto Nacional de Estatística esta terça-feira.

Em sentido contrário, a disparidade territorial dos índices da qualidade ambiental e de coesão diminuiu em 2020 face ao ano anterior, conseguindo, no caso da coesão, "o valor mais baixo de toda a série" 2011-2020, segundo o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional, divulgado pelo INE.

No caso do índice de competitividade, apenas superavam a média nacional a Área Metropolitana de Lisboa (113,45), com posição destacada, a Região de Aveiro (107,09) e a Área Metropolitana do Porto (105,56).

"A competitividade apresentava a maior disparidade regional entre as três dimensões de desenvolvimento regional", sublinhou o INE.

De acordo com o índice sintético de desenvolvimento regional, relativo a 2020, apenas cinco das 25 sub-regiões NUTS III superavam a média nacional em termos de desenvolvimento regional global: as áreas metropolitanas de Lisboa (105,96) e do Porto (103,06), a Região de Aveiro (101,76), o Cávado (101,23) e a Região de Coimbra (100,50).

No caso do índice de coesão, superavam a média nacional sete NUTS III, maioritariamente do Litoral do Continente, com destaque para os índices mais elevados da Região de Coimbra (106,86), do Cávado (106,56) e da Área Metropolitana de Lisboa (105,51).

Com valores mais elevados do índice de qualidade ambiental destacavam-se sub-regiões do Interior e as regiões autónomas.

A média nacional era superada por 17 NUTS III, "verificando-se uma disparidade regional menor que a observada para as restantes dimensões", destacou.

A Região Autónoma da Madeira (110,98) era a sub-região com maior índice de qualidade ambiental.