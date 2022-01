Completar alta velocidade na Galiza requer 1,8 mil milhões de euros

Ligação em alta velocidade Madrid-Ourense inaugurada em dezembro de 2021 © EPA/BRAIS LORENZO

O presidente da Junta ('Xunta') da Galiza, Alberto Núnez Feijóo, quantificou em "1800 milhões" de euros o montante total das obras que faltam para completar a alta velocidade nesta comunidade autónoma de Espanha.

Feijóo avançou esta informação no Foro do CAV Madrid-Galiza, realizado na sexta-feira em Ourense.

Com a chegada do comboio de alta velocidade (CAV) a Ourense, falta executar, detalhou, a variante exterior da linha, a estação intermodal, na sua parte ferroviária, a remodelação do túnel do Padornelo, e aludiu à "conveniência" de adaptar o troço da via entre Santiago e Ourense, as variantes Lugo-Ourense ou a saída sul de Vigo.

Pelos seus cálculos, faltam executar 1,8 mil milhões de euros, além de outros 4,8 mil milhões, ainda não orçamentados, para cumprir todos os compromissos assumidos com a Galiza.

Em concreto, os 1,865 mil milhões comprometidos têm a ver com obras "já planificadas", como as estações intermodais, a variante de Ourense, a remodelação do túnel de Padornelo ou as ligações entre Lugo-Ourense e a saída sul de Vigo.

Os 4,8 milhões pendentes são compromissos que se encontram "em planificação", mas que ainda estão por orçamentar, concretizou Feijóo.

Na próxima semana, avançou Feijóo, vai haver uma reunião com a ministra dos Transportes, Raquel Sánchez, na capital galega.