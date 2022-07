Comprar casa e alugar rendeu 5,7%, no segundo trimestre de 2022

Comprar casa para arrendar rendeu menos 0,2% neste segundo trimestre que no período homólogo © Alfredo Cunha/Global Imagens

Comprar uma casa para depois colocá-la no mercado de arrendamento obteve uma rentabilidade de 5,7%, no segundo trimestre deste ano diz um estudo do Idealista. De acordo com aquele portal do imobiliário este valor representa 0,2 pontos percentuais inferiores à rentabilidade bruta calculada para o mesmo período de 2021 (5,9%). Como explica ainda o mesmo documento, atualmente a rentabilidade na habitação é também inferior em 1% relativamente à observada no mesmo período de 2020.

É em Santarém que comprar casa para alugar é mais rentável, com um retorno de 7,9%. Seguem-se as cidades de Leiria (6,5%), Coimbra (5,6%), Braga (5,5%), Viseu (5,3%), Setúbal (5,3%), Viana do Castelo (5,3%) e Funchal (5,25).

Em sentido inverso é em Lisboa (3,5%), Aveiro (4,5%), Porto (4,5%) e Faro (4,7%) que a rentabilidade deste é mais baixa.

No âmbito do mesmo estudo, o Idealista apurou também que os escritórios permitem uma rentabilidade de 9,7%, as lojas de 9% e as garagens de 7,3%.

Como explica o Idealista, para a realização deste estudo o preço de venda foi dividido pelo arrendamento solicitado pelos proprietários nos diferentes mercados no segundo trimestre de 2022. O resultado obtido é a percentagem bruta da rentabilidade que proporciona o arrendamento de uma casa ao seu proprietário.