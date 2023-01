Comprar casa e alugar rendeu 6,3% no quarto trimestre de 2022

© Pixabay

Adquirir um imóvel e coloca-lo no mercado do arrendamento obteve uma rentabilidade de 6,3%, no quarto trimestre de 2022, diz um estudo do Idealista.

No mesmo período de 2021, a rentabilidade havia sido de 5,5%, ou seja menos 0,7% do que a registada o ano passado. De acordo com o Idealista, atualmente a rentabilidade na habitação é inferior em 0,6% em relação à observada no quarto trimestre de 2020, que foi de 6,8%.

Por capitais de distrito, é em Santarém que comprar casa para alugar é mais rentável, com um retorno de 8%. Seguem-se as cidades de Viana do Castelo (6,1%), Leiria (6,1%), Braga (5,7%), Coimbra (5,6%), Ponta Delgada (5,5%), Porto (5,5%), Funchal (5,4%) e Setúbal (5,4%).

Em sentido inverso ficam Lisboa (4,2%), Faro (4,4%) e Aveiro (5,3%).

Escritórios, lojas e garagens

Para além destes valores, o estudo do Idealista analisou ainda a rentabilidade de escritórios, lojas e garagens. Os três equipamentos permitem aos proprietários uma rentabilidade de 9%, 8,8% e 6,7%, respetivamente.

Como explica o Idealista, para a realização deste estudo o preço de venda foi dividido pelo arrendamento solicitado pelos proprietários nos diferentes mercados no quarto trimestre de 2022. O resultado obtido é a percentagem bruta da rentabilidade que proporciona o arrendamento de uma casa ao seu proprietário.