Compras de Natal atingem máximo histórico de 365 transações por segundo

Foi às 12.12 horas, do dia 23 de dezembro que se registou o maior número de compras de sempre em Portugal. Por segundo foram registadas 365 transações, um máximo histórico para a rede Multibanco, revelou a SIBS no seu relatório sobre o consumo dos Portugueses no Natal.

Paralelamente a este pico de transações (compras físicas, online e levantamentos), e também no dia 23 de dezembro, foi quando aconteceu o maior número de compras físicas diárias na Rede Multibanco. Foram 82 pontos base acima da média registada durante todo o ano de 2022. Praticamente duplicou o número de compras em relação à média anual.

Relativamente ao consumo mensal em dezembro, aumentou 20% quando comparado com o período homólogo. Aqui foram as compras online que tiveram o maior crescimento, conseguindo 31%, contra os 19% de dezembro de 2021.

Já o valor médio das compras (tanto físicas como através da internet) desceu 2,6% em comparação com 2021, ficando-se nos 36,30 euros.

Como afirma a SIBS, "o comércio online continua a registar uma trajetória de crescimento: os pagamentos online já pesam 15% do total de pagamentos verificados em dezembro de 2022, mais um ponto percentual do que no ano anterior".

Poe seu turno, as transações feitas com recurso ao MB Way também registam um crescimento (tanto nas compras online como nas físicas). Nas lojas, os pagamentos com Mb Way cresceram cinco vezes em comparação com o mês de dezembro de 2021 e as compras online, pagas desta forma, aumentaram 3 vezes, face ao mesmo período.

"Quanto aos setores com maior aumento de pagamentos, aqueles que registaram maior variação do número de compras em dezembro 2022 face ao resto do ano (janeiro-novembro 2022) foram os de Jogos & Brinquedos (setor que cresceu 3 vezes), Perfumaria & Cosmética (2,3 vezes) e Casa & Decoração (2 vezes)", enumera a SIBS.

No que às compras de portugueses no estrangeiro diz respeito, registou-se um crescimento de 57% face ao período homólogo, enquanto o número de compras com cartões estrangeiros em Portugal cresceu 60% em relação a dezembro de 2021.