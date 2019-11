Compras de Portugal a Angola subiram 30% até setembro para 878 ME

As compras de Portugal a Angola subiram quase 6.700% em setembro, ajudando a que o valor acumulado das importações de janeiro a setembro tenha aumentado quase 30%, para 878,2 milhões de euros, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística.

De acordo com os cálculos da Lusa com base nos números das importações e exportações fornecidos pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), em setembro as compras de Portugal a Angola dispararam quase 6.700%, subindo de 2,4 milhões de euros, em setembro de 2018, para 163,5 milhões de euros no mesmo mês deste ano.

As exportações de Portugal para Angola, nesse mês, também caíram, passando de 112 milhões para 86,8 milhões de euros, o que influenciou o saldo comercial, que passou de 110 milhões favoráveis a Portugal para 76,7 favoráveis a Angola, o que representa uma queda de quase 170% no saldo comercial.

No total dos três trimestres, entre janeiro e setembro, as compras de Portugal a Angola aumentaram de quase 680 milhões de euros para 878,2 milhões, enquanto as exportações caíram de 1,1 mil milhões para 903 milhões.

Esta evolução fez com que o saldo comercial, mantendo-se favorável a Portugal, tenha caído 94,3%, de 438,8 milhões nos primeiros nove meses de 2018, para apenas 25 milhões de janeiro a setembro deste ano.

“O aumento de 6.691% em setembro deve-se à NC 2709 (Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos), com um peso de 99,2%, face ao total das importações deste mês”, respondeu o INE à Lusa, quando questionado sobre o que explicava esta variação anormal.

O INE acrescentou que “existe sempre uma grande volatilidade nos países de origem dos produtos petrolíferos, justificada pelo facto de as empresas importadoras recorrerem a um cabaz de crudes de diversas origens, adquirindo aqueles que a cada momento se encontram disponíveis em condições económicas mais competitivas, pelo que as importações mensais refletem essa realidade”.