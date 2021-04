Compras em lojas dispararam 75% no primeiro dia da nova fase de desconfinamento

Com a reabertura das lojas em shoppings e dos espaços com mais de 200 metros quadrados na rua, muitos foram os consumidores em filas de espera para entrar © Igor Martins / Global Imagens

As compras liquidadas nos terminais de pagamento automático em loja dispararam 75% no primeiro dia da terceira fase de desconfinamento em Portugal comparativamente ao período pré-pandemia. Os dados são da Revolut, a fintech britânica que conta com mais de meio milhão de clientes em Portugal.

Em comunicado, a empresa destaca que, "depois de, nos últimos meses, bater recordes nas compras online, esta segunda-feira, 19 de abril, os pagamentos em terminais físicos destacaram-se e dispararam 75% face à média das segundas-feiras de fevereiro de 2020, quando a pandemia da Covid-19 ainda era uma realidade distante para a generalidade dos portugueses". Em causa está não o número de operações realizadas, mas o valor efetivamente gasto pelos consumidores portugueses no retalho. No entanto, a Revolut mantém reserva sobre o valor global gasto pelos portugueses ontem. Recorde-se que os espaços comerciais em shoppings e as grandes superfícies de bens não essenciais abriram ontem ao público, pela primeira vez, desde 15 de janeiro.

Em termos globais, e incluindo todo o tipo de pagamento em terminais físicos, os gastos totais dos portugueses foram ontem 28% superiores ao período pré-pandemia. Indica a Revolut que o pico do consumo ocorreu entre as 11 e as 12h00 e que foram os homens, com idades compreendidas entre os 35 e os 44 anos, os que mais gastos fizeram.

"Houve minutos, esta segunda-feira, em que os clientes portugueses gastaram mais de 3.000 euros com os seus cartões Revolut", indica a empresa, sublinhando que os principais retalhistas a beneficiar desta febre consumista foram o El Corte Inglès, Zara, Worten, Decathlon e Fnac. Conjuntamente, estas cinco cadeias representaram cerca de 30% dos gastos totais dos consumidores em shoppings.

Mas o dia 19 de abril foi também marcado pela reabertura dos restaurantes, que passaram a poder receber clientes no interior dos espaços, ao mesmo tempo que foi alargado de quatro para seis pessoas a dimensão de grupos por mesa nas esplanadas. No entanto, no que à restauração diz respeito, o consumo ficou, ainda, abaixo do que era habitual numa segunda-feira pré-pandemia.

Diz a Revolut que os portugueses gastaram, ontem, em média 17,51 euros por refeição, um valor que é 2% abaixo do valor pré-pandemia.