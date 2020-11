Compras online continuam em alta: dispara 32% em novembro, mas gasta-se menos dinheiro

4. Compras online...

Os portugueses continuam a apostar nas compras online, com as aquisições neste canal a subir 32% na primeira quinzena de novembro, já nas lojas físicas as vendas desceram 12%, segundo os dados da SIBS Analytics. Mas os portugueses estão a gastar menos tanto em loja como no online face ao ano passado. Meios de pagamento sem contacto, por causa das regras de segurança da pandemia, disparam 300% na primeira metade do mês.

A evolução da pandemia - que levou à imposição de medidas de restrição em 191 concelhos e o fecho do retalho e restauração a partir das 13h ao fim-de-semana - fez recuar as transações através da rede Multibanco que, "depois de uma ligeira recuperação nos níveis de consumo em Portugal nos meses de verão e no último mês de outubro, esta primeira quinzena de novembro volta a registar uma quebra": 12% face à primeira quinzena de novembro do ano passado, segundo a SIBS Analytics.

O ano até arrancou com um crescimento de 11% nas compras físicas, em janeiro e fevereiro face ao início de 2019, mas, de seguida, "o Estado de Emergência e o confinamento vivido em março e abril levaram a que o consumo em loja registasse uma queda abrupta, superior a 30%, em comparação com o período homólogo."

"Apesar de em maio e junho a quebra ainda estivesse acima de 20%, iniciou-se uma recuperação lenta mas contínua que, em outubro, quase permitiu atingir o mesmo número de compras físicas registadas em 2019. Em novembro, com o regresso de medidas restritivas, a quebra voltou a ultrapassar os 10%", refere a empresa em nota de imprensa.

Nas compras físicas, ao longo de todo o ano, verificou-se "um peso assinalável dos setores de super & hipermercados, pequena distribuição alimentar, farmácias e parafarmácias, que chegaram a representar, no período de maior confinamento, 60% do total das compras realizadas pelos portugueses em loja - meses de março e abril -, representando agora 49% do total das compras - em linha com os últimos meses e um acréscimo de +5pp face aos meses de janeiro e fevereiro", refere a SIBS.

Em média o valor das compras registado nas duas primeiras semanas de novembro foi de 36,2 euros em loja, menos 4% do que há um ano.

Online em alta e pagamentos sem contacto

Já as compras online subiram 32%, "em linha com a tendência verificada ao longo do ano". Este canal, em contraciclo com as vendas em loja, "passou de uma subida de 40% em janeiro e fevereiro, para um incremento de apenas 12% no primeiro confinamento, com recuperação a partir de maio. As compras online foram também menos afetadas pelas novas medidas restritivas de novembro, continuando com crescimento homólogo semelhante aos 4 meses anteriores, como referido acima."

"Nas compras em loja o incremento da utilização do MB WAY foi muito significativo ao longo de todo o ano, sendo que entre julho e outubro este crescimento foi cerca de 350%. Nos primeiros dias do mês de novembro, o aumento da utilização do serviço face a 2019 situou-se acima dos 300%. Nas compras online, o uso de MB WAY também aumentou de forma destacada, crescendo cerca de 250% em novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado", refere a SIBS, que detém a aplicação.

Os setores do entretenimento, cultura e subscrições, comércio alimentar & retalho, restauração, food delivery e take away representaram uma grande fatia das transações no canal digital ao longo do ano, correspondendo neste momento a 40% do total de compras, um crescimento de 12 pontos percentuais face ao início do ano.

Em média, os portugueses gastaram 34,4 euros em compras online nas duas primeiras semanas de novembro, um recuo de 7% face ao ano passado.