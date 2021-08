Compras online descem 25% no pós-confinamento

O MB Way é o meio de pagamento que mais cresce em Portugal, cerca de 10% por mês, mas que também não saiu ileso à quebra do e-commerce.

Dinheiro Vivo 11 Agosto, 2021 • 16:24

Com o fim do confinamento e a abertura das lojas físicas, os portugueses retomaram os seus hábitos de consumo tradicionais, que ainda passam por se deslocarem aos estabelecimentos e fazerem as suas compras presencialmente. Uma análise feita a 200 clientes de áreas de negócio e-commerce pela euPago, fintech portuguesa, mostra que houve uma descida de 25% nas compras online a junho de 2021.

Esta queda também se fez sentir nos meios de pagamento, como o multibanco e o MbWay, sendo este último cada vez mais a preferência dos portugueses, representando cerca de 85% do volume de pagamentos e tendo igualmente registado menos 13% de operações entre março e junho deste ano.

Apesar dos números pessimistas de junho e julho, em agosto os dados já apontam para uma retoma promissora, com um volume de faturação esperado acima dos 40 milhões de euros, ou seja, mais 8 milhões do que em junho deste ano, e um aumento de 40% das transações.

Setembro continuará a ser um mês de crescimento, devido ao fim das férias e ao início do novo ano letivo. "Se se confirmar este comportamento, os comerciantes vão faturar 50% mais do que em junho", prevê a análise da fintech portuguesa.