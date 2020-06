Compromisso de honra é suficiente para evitar corte de água, luz e gás

As famílias que tenha registado quebras no rendimento e tenham dificuldades em pagar as faturas de água, eletricidade e gás apenas precisam de apresentar aos operadores uma declaração sob compromisso de honra a apontar o valor da perda de rendimento.

A regra consta da portaria publicada esta segunda-feira, dia 22 de junho, e que define os termos em que os operadores de serviços essenciais ficam impedidos de cortar o fornecimento por falta de pagamento devido à pandemia de covid-19 até ao dia 30 de setembro.

“Para a efetivação da não suspensão do fornecimento dos serviços essenciais devem os beneficiários do presente regime remeter aos fornecedores dos serviços essenciais declaração sob compromisso de honra que ateste quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20 %”, refere o diploma.

Para determinar a perda de rendimento, a portaria define que o cálculo é feito “pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que ocorre a causa determinante da alteração de rendimentos e os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês anterior”.

As regras aplicam-se “ainda à cessação unilateral de contratos de telecomunicações e à suspensão temporária de contratos de telecomunicações”, refere o texto da portaria.

Para o cálculo é considerado o rendimento mensal bruto para o caso de trabalhadores por conta de outrem; a faturação mensal bruta para os recibos verde; o valor mensal bruto das pensões; o valor mensal das prestações sociais e outros rendimentos regulares.

Quem pretender fazer prova da quebra de rendimento precisa de apresentar o recibo de vencimento ou declaração da empresa (caso dos trabalhadores por conta de outrem). Nos restantes casos, “documentos emitidos pelas entidades pagadoras ou por outros documentos que evidenciem o respetivo recebimento, nomeadamente obtidos dos portais da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social”, refere a portaria.

O diploma entra em vigor esta terça-feira, dia 23 de junho.