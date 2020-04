Compromisso Heineken: não há lay-off, fornecedores pagos a horas

Não recorrer a medidas de lay-off estrutural até ao final de 2020 como consequência da Covid-19; pagar aos fornecedores de acordo com as condições acordadas e apoiando os fornecedores de pequena e média dimensão mais fragilizados com pagamentos antecipados; doação de água e de bebidas não alcoólicas, produção de higienizadores de mãos e contribuições monetárias para instalações médicas na linha da frente a nível local.

É longa e exigente a lista de compromissos que a Heineken estabelece neste contexto de pandemia e mesmo para o resto do ano. E inclui ainda mais 15 milhões de euros doados à federação internacional das sociedades da Cruz Vermelha, que “há mais de 100 anos trabalha incansavelmente para salvar vidas em todo o mundo, pelo que agora, mais do que nunca, queremos oferecer-lhe o nosso apoio no trabalho que fazem para ajudar os mais desfavorecidos a vencer a Covid-19”, sublinha o CEO da Heineken, Jean-François van Boxmeer.

A dona da Sagres anunciou hoje as medidas que tem vindo a adotar desde o início do surto da Covid-19 de forma a apoiar a saúde e subsistência dos seus colaboradores e comunidades onde tem atividade, anunciando ainda o novo donativo que permitirá àquela instituição possa apoiar os mais carenciados.

“Os nossos corações estão com todos os afetados pela Covid-19 e com as pessoas que trabalham incansavelmente a cuidar destes. Nesta situação sem precedentes, desde o início do surto, a Heineken tem essencialmente seguido três linhas de orientação: em primeiro lugar e de importância prioritária salvaguardar a saúde, segurança e confiança dos colaboradores. Em segundo lugar, estamos a fazer tudo ao nosso alcance para assegurar a continuidade do negócio e a atratividade das nossas marcas, o que inclui apoiar a continuidade do negócio de clientes e fornecedores. Em terceiro lugar, através das nossas iniciativas locais, oferecemos apoio às comunidades mais afetadas pela pandemia”, explicou van Boxmeer.

Com base nessas orientações, a cervejeira fez um rol de compromissos que assume perante todos aqueles com quem se relaciona, de uma forma ou de outra, comprometendo-se, por exemplo, a assegurar que os colaboradores que trabalham na área da produção e distribuição seguem regras de higiene e de distanciamento social rigorosas, e sobretudo a “segurança aos seus colaboradores, comprometendo-se a não recorrer a medidas de lay-off estrutural até ao final de 2020 como consequência da Covid-19″.

No que respeita aos clientes, a empresa está a desenvolver um número crescente de iniciativas de apoio em todos os mercados das regiões onde opera e aos fornecedores irá pagar cumprindo as condições acordadas, “apoiando os de pequena e média dimensão com pagamentos antecipados”.

A Heineken está ainda a implementar múltiplas iniciativas locais através das suas operações globais em apoio “àqueles que se encontram na linha da frente no combate à Covid-19”, que se traduzem na doação de água e de bebidas não alcoólicas, produção de higienizadores de mãos e contribuições monetárias para instalações médicas de linha da frente.