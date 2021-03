Parceiros pedem alivio no teletrabalho e por regiões, governo diz que não decidiu nada

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho (D), acompanhada pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira (E), fala aos jornalistas após a reunião da Comissão Permanente de Concertação Social. Lisboa, 30 de setembro de 2020. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, atirou para amanhã, após reunião do Conselho de Ministros, quaisquer anúncios quanto aos passos que o governo pretende dar no desconfinamento, bem como a concretização de anúncios já feitos sobre medidas de apoio para empresas, prometendo apenas "prudência" e "gradualismo" após reunião com os parceiros sociais nesta quarta-feira.

O responsável do governo deu apenas conta das sugestões reunidas de confederações patronais e sindicais, que, disse, se inclinam para que a retoma de algumas atividades aconteça rapidamente, e não de forma igual em todo o país. Os parceiros sociais também sinalizaram, contrariamente ao que defendem os peritos nesta fase, que deve haver algum alívio da obrigatoriedade do teletrabalho.

Segundo Siza Vieira, "a sugestão é de que o processo de desconfinamento possa ser iniciado o mais rapidamente possível, com algumas sugestões diversas relativamente ao ritmo desse desconfinamento e às atividades que possam estar em causa, designadamente, ao nível das escolas". A Confederação Empresarial de Portugal (CIP), por exemplo, defendeu já o regresso à escola para os alunos até ao sexto ano.

Por outro lado, e em linha com o que alguns partidos já transmitiram sobre o que poderá ser a intenção do governo, os parceiros entendem também que o próximo estado de emergência não deve ser igual em todo o território nacional

"A sensibilidade de uma maneira geral é que a escala de gestão do nível de risco e das medidas restritivas deve-se fazer, se possível, a um nível territorial mais restrito do que a escala nacional. Se a situação epidémica estiver mais controlada numa região do país não deve ser afetada por aquilo que noutra região, que não tenha o mesmo nível de interferência nos contágios, possa verificar-se", descreveu o ministro da Economia.

Segundo o ministro, a "fadiga pandémica" foi bastante discutida na reunião que contou também com a participação da ministra da Saúde, Marta Temido, além da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. Sindicatos e patrões, terão mostrado consenso quanto à necessidade de flexibilizar as regras de teletrabalho.

"A recomendação dos peritos é que o teletrabalho se mantenha sempre que possível ao longo do nosso processo de desconfinamento. Alguns parceiros sociais - quer do lado sindical, quer do lado patronal - pronunciaram-se no sentido de que era conveniente começar a equacionar uma revisão dos termos do teletrabalho, mas não chegámos a nenhuma conclusão", indicou Siza Vieira.

