A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, intervém durante a apresentação do Orçamento do Estado para 2022 na área da Segurança Social, em Lisboa, 13 de outubro de 2021. ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA © LUSA

O governo vai voltar a reabrir a discussão sobre a contribuição adicional por rotatividade excessiva, legislada em 2019 para penalizar as empresas que recorram abusivamente à contratação a prazo, mas que permanece por regulamentar.

Segundo a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, a operacionalização da taxa extra e momento da sua aplicação vai ser um dos temas da discussão para um acordo de rendimentos e competitividade que o governo pretende fechar até outubro - e para o qual passa também a discussão sobre a subida de pagamentos por horas extra, que o governo retirou do pacote de alterações às aleis laborais que vai enviar ao parlamento.

"A opção que fizemos foi, em todas as questões que têm que ver com a fiscalidade, a taxação, com a questão também de rendimentos, tudo isso vai ser discutido no âmbito do acordo de rendimentos", justificou a ministra do Trabalho, nesta quarta-feira, à saída da reunião de Concertação Social que concluiu a discussão da chamada Agenda do Trabalho Digno sem o acordo de nenhum dos parceiros sociais. O documento deverá ser aprovado em junho em Conselho de Ministros, antes de seguir para o parlamento.

Também para o debate de um acordo de rendimentos transita a discussão sobre a contribuição de 1% das remunerações que as empresas atualmente pagam a favor do Fundo de Compensação do Trabalho, e que as confederações patronais reclamam que acabe. Segundo estas, a contribuição foi contrapartida de uma descida das compensações para cessar contratos a prazo, em 2012, deixando de fazer sentido com a subida do valor de indemnizações para 24 dias por ano que se mantém no pacote de alterações previstas às leis laborais.

Já a suspensão da taxa adicional por rotatividade excessiva ou a exclusão do sector turístico da aplicação desta taxa também foi reivindicada pelas confederações patronais, depois de a ministra do Trabalho ter afirmado ainda em outubro passado que pretendia começar a cobrá-la em 2023. O assunto foi trazido à reunião desta quarta-feira pela Confederação do Turismo de Portugal.

As últimas alterações ao Código do Trabalho, de 2019, determinaram o agravamento em até 2% das contribuições sociais pagas pelos empregadores sobre as remunerações de trabalhadores contratados a termo quando a percentagem dos recrutados a prazo exceda a média do respetivo setor, acautelando assim diferenças entre atividades. Mas ficaram por publicar até aqui a forma como será calculada contribuição adicional e as referências setoriais que servirão para verificar desvios, que passarão a ser publicadas no início de cada ano. O governo justificou até aqui o adiamento com a pandemia.

