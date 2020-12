Concertação Social reúne-se esta quarta para fazer acompanhamento das medidas

O primeiro-ministro, António Costa (E), ladeado pelo ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira (D), na reunião da Comissão Permanente de Concertação Social, em Lisboa, a 9 de dezembro de 2020. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 23 Dezembro, 2020 • 07:25 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

De acordo com a convocatória enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) aos parceiros sociais, os temas agendados para a reunião são o "acompanhamento da situação da pandemia e das medidas" e o "balanço dos trabalhos".

A reunião começa às 10:00, por videoconferência, com a presença no CES, em Lisboa, apenas dos membros do Governo.

Na segunda-feira, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, fez um balanço das medidas covid-19 durante uma audição, por videoconferência, na comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia de covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

De acordo com os dados avançados, o 'lay-off' simplificado abrangeu 896 mil pessoas e cerca de 110 mil empresas.

Por outro lado, "houve cerca de 500 empresas que viram os seus processos indeferidos", acrescentou Ana Mendes Godinho, explicando que a recusa aconteceu "por razões de dívidas que não estavam ainda regularizadas."

A ministra adiantou que os apoios que vieram suceder ao 'lay-off' simplificado como apoio à retoma progressiva e o incentivo à normalização da atividade abrangem neste momento 69 mil empresas e 551 mil trabalhadores.

A ministra do Trabalho disse ainda que o apoio para trabalhadores sem proteção social já foi pago a 17 mil pessoas, enquanto o apoio aos trabalhadores independentes chegou até agora a 173 mil beneficiários.

Quanto aos sócios-gerentes, o apoio abrange neste momento 57.113 pessoas, correspondendo a um valor de 85,6 milhões de euros.