Concessionários automóveis com 5500 milhões euros em volume de negócios em 2022

O volume de negócios dos concessionários automóveis cresceu no ano passado 8,5%, relativamente a 2021. Um crescimento que representa um total de 5500 milhões de euros, segundo a Informa D&B.

Para o corrente ano, a Informa D&B perspetiva que o setor venha a registar um abrandamento no crescimento de vendas, devido ao aumento da inflação e ao reduzido crescimento do consumo por parte das famílias.

De acordo com dados avançados no início deste mês pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), o mercado automóvel nacional cresceu 43% em janeiro com 17 455 veículos comercializados, devido à tendência de normalização das cadeias de abastecimento, mas cedeu 9,5% face a janeiro de 2019.

Recorde-se que no setor automóvel estão incluídas as vendas de automóveis novos e usados e as vendas de peças de reposição, os serviços de mecânica e outras atividades.

Quanto a número de empresas do setor de comércio de veículos automóveis ligeiros, em 2021 era de 6500 empresas, mais 2,1% do que no ano anterior. É no norte do país que a maioria destas empresas está sediada, chegado quase aos 40% do total. Já a zona de Lisboa concentra 26% e o centro tem 23% dos operadores.