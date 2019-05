Concorrência dá “luz verde” a controlo da Douro Litoral por credores

A Autoridade da Concorrência autorizou a aquisição da maioria do capital da AEDL – Autoestradas do Douro Litoral pela gestora de fundos Strategic Value Partners, líder dos credores da concessionária das autoestradas do Porto A32, A41 e A43.

Segundo um aviso publicado na página de internet da Autoridade da Concorrência (AdC), foi na quarta-feira que foi adotada a decisão de não oposição à operação de concentração, por não ser suscetível de criar “entraves significativos” à concorrência no mercado.

A Strategic Value Partners (SVP) – que gere fundos privados e de investimento, entre os quais dívidas, tendo em vista a reestruturação financeira das empresas – lidera um conjunto de credores da concessionária Autoestradas do Douro Litoral, empresa cujo capital é detido, em 99,92%, pela Brisa.

A compra do controlo exclusivo da AEDL foi notificada em 22 de fevereiro à AdC, depois de, em 24 de janeiro, os credores da concessionária, que desde 2014 incumpria uma dívida de mil milhões de euros, tomarem o controlo da empresa e nomeado novos órgãos sociais.

Os credores – o fundo Cross OceanAdviser, o Deutsche Bank e o JP Morgan, além do fundo SVP – tiveram a oposição da Brisa, que interpôs no final de janeiro uma providência cautelar para travar a tomada de controlo da AEDL pelos credores, o que foi encarado pelos credores como “uma tentativa de intimidar e frustrar os novos acionistas, de criar uma situação de litígio e de se furtar às obrigações contratuais que negociou livremente”.

O Tribunal Comercial de Sintra rejeitou a providência cautelar da Brisa no final de janeiro, considerando legitima a administração nomeada pelos credores, noticia hoje o Jornal Económico, que dá conta da intenção da Brisa de recorrer desta decisão judicial.

Em 01 de março, na página de Internet da AdC, foi publicada uma notificação da SVP sobre a compra da maioria do capital da AEDL, através das sociedades Field Point Acquisitions, Rathgar, Kings Forest, Ringsend e Yellow Sapphire.

A AEDL foi concessionada em 2007, por 27 anos.