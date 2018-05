Concorrência na Ciência

O Manifesto Ciência Portugal 2018 recolheu em poucos dias milhares de assinaturas. O relatório exige melhorias nos processos de contratação de pessoal, no financiamento de projetos e na administração de candidaturas e contratos na investigação científica. Todos os pontos se focam na relação dos cientistas com o Estado. O seu propósito é influenciar o governo atual e os seguintes com os argumentos apresentados. Subjacente a esta iniciativa, e outras semelhantes, é que não há um problema no sistema, mas antes nas políticas e decisões que podem ser alteradas mudando a cabeça de quem decide.

Este propósito caiu por terra nas primeiras horas do manifesto. Assim que o próprio ministro da Ciência, Manuel Heitor, assinou o manifesto, tornou-se óbvio que não é preciso convencê-lo. O que a atitude singular do ministro mostra é que o problema está no sistema.

Quase toda a investigação científica depende fortemente do Estado, mas o governo não tem incentivos para resolver problemas, além do vago bem-estar futuro do país. Logo, sendo a política orçamental não assumida de este governo usar todos os mecanismos à disposição das Finanças para congelar qualquer despesa de investimento público que não traga contestação popular, a irregularidade e a escassez de financiamento da ciência tinha de acontecer. Quando a falência do Estado, há oito anos trouxe a deterioração de todos os serviços públicos, não surpreende que a administração das bolsas seja também pior. Pode querer-se contratar com mérito, mas quando o orçamento diminui e se quer evitar ofender pessoas é mais fácil ter a secretaria a eliminar grande parte das candidaturas por questões processuais.

“Lá fora” não existem melhores políticos, mas antes mais concorrência. Nos EUA, há pressão para gerar patentes que tragam receitas para as universidades, o que leva à agilização de processos administrativos. Na China, o financiamento estatal está ligado a objetivos concretos de subir nos rankings internacionais, o que leva ao recrutamento agressivo de chineses no exterior. Na Alemanha, a ligação entre as empresas e as universidades reduz a interferência estatal. No Reino Unido, as regras de financiamento levam a que, mudando de emprego frequentemente para pôr as universidades a competir pelos seus serviços, os cientistas conseguem boas condições de trabalho. Esta concorrência também torna a vida dos investigadores nesses países em algumas dimensões pior do que em Portugal, mas não há almoços grátis.

O desafio aos autores do próximo manifesto é este: que incentivos para todos querem criar no sistema de modo a torná-lo mais eficiente e mais resiliente às mudanças de governo? Em vez de medidas para governantes esclarecidos, antes incentivos. Olhando para a experiência dos outros setores de atividade, a lição comum é que o progresso passa pela abertura aos mercados externos, pela concorrência internacional e, frequentemente, por menos em vez de mais decisões do ministro.

Professor de Economia na London School of Economics