Concorrência poderá vir a usar mails e mensagens como prova

Margarida Matos Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência. © Tiago Petinga/Lusa

25 Maio, 2021

Aceder sem aviso prévio a "instalações, terrenos, meios de transporte, dispositivos ou equipamento do visado" poderá passar a fazer parte da atuação da Autoridade da Concorrência para obtenção de provas, o que até agora estava omisso na lei.

Esta mudança poderá ocorrer se for aprovada uma proposta de lei do Governo que deu entrada no Parlamento e que transpõe para a legislação nacional uma diretiva europeia (designada por ECN+), na qual se prevê o reforço dos poderes das autoridades da Concorrência, noticiou o "Jornal de Negócios".

Ou seja, aceder a conteúdos de smartphones, telemóveis, tablets, emails ou mesmo a informação armazenada em serviços de claud, vai estar ao alcance dos técnicos do regulador para obtenção de provas no combate às práticas anticoncorrenciais.