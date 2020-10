Concorrência proíbe compra do grupo Fundão pela Transdev

A Autoridade da Concorrência (AdC) proibiu a venda da Auto Transportes do Fundão ao grupo Transdev, por considerar que esta operação tem potencial para eliminar concorrência na região centro.

“Face ao cenário de forte implantação do Grupo Transdev e do Grupo Fundão nas regiões correspondentes às Comunidades Intermunicipais da Beira Baixa, das Beiras e Serra da Estrela e da região de Coimbra, a AdC concluiu que a aquisição resultaria na eliminação da concorrência pelas futuras concessões ou contratos para a prestação de serviços de transporte público, com claros prejuízos para os consumidores e para as entidades adjudicantes”, refere a AdC em comunicado hoje divulgado.

A informação detalha que a aquisição era para ser concretizada através de uma empresa do grupo Transdev (Rodoviária da Beira Interior) e que abrangias as concessões de serviço público detidas pela Transerramar e Auto Transportes do Fundão, no distrito de Castelo Branco.

Segundo é referido, a operação de concentração “foi objeto de uma investigação aprofundada às condições de concorrência de transporte público rodoviário pesado de passageiros pela AdC, que teve em conta o facto de esta aquisição surgir num momento de liberalização desse mercado”.

“Dessa investigação, a AdC concluiu que o Grupo Transdev e o Grupo Fundão tenderão, por via das comprovadas vantagens concorrenciais inerentes à sua presença nas atuais áreas geográficas de implantação do Grupo Fundão, a limitar a entrada de outros operadores nos futuros procedimentos concursais para a exploração do serviço de transporte público de passageiros por via rodoviária nas referidas regiões”, fundamenta.

O documento recorda ainda que, por via da lei que aprova o novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, cabe às diversas comunidades intermunicipais e demais Autoridades de Transporte implementar procedimentos de contratação pública tendentes à atribuição de concessões de serviços público ou contratos de prestação de serviços relativos ao transporte público de passageiros.

É ainda referido que foi pedido parecer à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes sobre a operação de concentração, tendo esta entidade mostrado “reservas claras à operação de concentração proposta”.

“Durante a investigação, a AdC recolheu as opiniões de interessados no mercado, nomeadamente os municípios envolvidos, que, de forma geral, manifestaram preocupação com os resultados da operação”, acrescenta o comunicado, referindo ainda que os “os notificantes da operação não apresentaram quaisquer compromissos que permitissem eliminar as preocupações identificadas”.

A informação aponta ainda que o Grupo Fundão é constituído pelas sociedades Auto Transportes do Fundão e pela sua subsidiária Joaquim Martins da Fonseca, que desenvolvem a atividade de transporte rodoviário pesado de passageiros.

Já o Grupo Transdev desenvolve, entre outras, a atividade de transporte rodoviário pesado de passageiros, com forte implantação no Centro e Norte de Portugal.