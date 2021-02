Concurso Vinhos de Portugal 2021 reagendado para maio

Prova de Vinhos (Rui Manuel Fonseca / Global Imagens) © Rui Manuel Fonseca / Global Imagens

O concurso vinhos de Portugal, organizado pela ViniPortugal, foi reagendado para 17 a 21 de maio devido à pandemia da covid-19.

Inicialmente previsto para o final de abril, o evento foi reagendado devido às atuais restrições de mobilidade, resultado da pandemia, anuncia da ViniPortugal, em comunicado, sublinhando que pretende, desta forma, "criar as melhores condições para que os jurados nacionais e internacionais possam participar e eleger, pelo 8.º ano consecutivo, os melhores vinhos nacionais".

As inscrições mantêm-se abertas no site http://concursovinhosdeportugal.pt até 30 de abril. Os produtores que se inscreverem até 26 de março vão beneficiar de um desconto de cinco euros por cada referência inscrita, uma "vantagem exclusiva durante este período, que não será aplicada nas duas fases seguintes de inscrição", sublinha a ViniPortugal.

A primeira fase do concurso decorrerá de 17 a 19 de Maio, no CNEMA, em Santarém, mas Setúbal é o distrito anfitrião da fase final. O Grande Júri, composto por especialistas nacionais e internacionais, vai reunir nos dias 20 e 21 de maio para a selecção dos Grandes Ouros e os Melhores no Ano. Os vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios, no dia 21 de maio.

Em 2019, foram a concurso 1.382 vinhos que arrecadaram 423 medalhas, das quais 29 na categoria Grande Ouro, 98 Ouros e 296 Pratas.