Concursos de obras públicas caem 18% até agosto e somam 2388 milhões de euros

Concursos públicos de obras caem em agosto © Paulo Jorge Magalhães / Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 22 Setembro, 2022 • 13:12

O montante dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos nos primeiros oito meses do ano recuou 18% em termos homólogos, para 2.388 milhões de euros, mantendo uma evolução negativa verificada desde março, informou a Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN).

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da AICCOPN, "nos primeiros oito meses do ano, o volume total de concursos de empreitadas de obras públicas promovidos situou-se nos 2.388 milhões de euros, menos 18% que o verificado no período homólogo do ano passado".

De igual modo, até agosto deste ano foram celebrados e registados no Portal Base contratos de empreitadas de obras públicas num total de apenas 1.507 milhões de euros, valor 47% inferior ao totalizado em igual período do ano passado.

Por modalidades, os contratos de empreitadas celebrados no âmbito de concursos públicos totalizaram, desde o início do ano, 1.154 milhões de euros, menos 46% em termos homólogos, enquanto os contratos celebrados nas modalidades de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 268 milhões de euros, menos 41% face a igual período de 2021.

Atividade de reabilitação urbana regressa a terreno negativo em agosto

O nível de atividade da reabilitação urbana registou em agosto uma evolução negativa de 4,6% em termos homólogos, segundo um inquérito da associação setorial AICCOPN hoje divulgado.

O barómetro da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN) aponta ainda que o índice relativo à carteira de encomendas, que mede a opinião dos empresários quanto à evolução das obras em carteira, cresceu 1,2% em agosto, contra os 8,3% registados no mês anterior.

Relativamente à produção contratada, indicador que estima o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, aumentou para 9,9 meses em agosto face aos 8,7 meses verificados no mês homólogo de 2021.