Concursos de obras públicas caem 23% até novembro e somam 3.488 milhões

Segundo o mais recente Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), "nos primeiros onze meses deste ano, os procedimentos que foram objeto de abertura de concurso público e respetiva publicação no Diário da República atingiram 3.488 milhões de euros, menos 23% em termos homólogos face a 2020".

"Em novembro, e pelo nono mês consecutivo, os concursos de empreitadas de obras públicas promovidos registam quebras, em termos homólogos acumulados, face a 2020", sublinha a associação.

No que se refere aos contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base nos primeiros 11 meses de 2021, no âmbito de concursos públicos, aumentaram 0,3% em termos homólogos, somando 2.476 milhões de euros.

Por sua vez, os contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias atingiram 550 milhões de euros até final de novembro, mais 5% do que o montante apurado em igual período do ano passado.

Globalmente, o total de contratos de empreitadas celebrados nos primeiros 11 meses de 2021 e registados no Portal Base ascendeu a 3.321 milhões de euros, o que representa um aumento de 0,3% relativamente ao período homólogo do ano passado.