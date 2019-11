Obras Públicas. Concursos sobem 71% até outubro e contratos celebrados 16%

Os concursos de obras públicas lançados até final de outubro aumentaram 71% face ao mesmo período de 2018, para 3.535 milhões de euros, embora os contratos celebrados tenham subido, apenas, 16% para 2.092 milhões de euros.

Extraindo os ajustes diretos (379 milhões) e outros contratos celebrados (86 milhões), rubricas que caíram 7% e 33%, respetivamente, o montante total de contratos celebrados e reportados no Portal Base no âmbito de concursos de empreitadas de obras públicas atingiu 1.627 milhões de euros (mais 27%).

Os dados são do Barómetro das Obras Públicas da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas (AICCOPN), hoje divulgado, e que indica que, “apesar de elevado”, o valor dos concursos públicos de empreitadas publicados em Diário da República até outubro “corresponde a mais do dobro do volume total de contratos celebrados no âmbito de concursos públicos no mesmo período, que foi de 1.627 milhões de euros”.