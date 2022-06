Confagri considera "imoral" o novo aumento do gasóleo para a agricultura

Confagri alerta para subida de preço do gasóleo agrícola © Pedro Correia/Global Imagens

A Confagri (Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito de Agrícola de Portugal) adjetiva como "imoral" o novo aumento do gasóleo para a agricultura e considera insuficientes as medidas tomadas pelo ministério da Agricultura para responder à situação da seca e das consequências da guerra na Ucrânia.

Em comunicado a Confagri refere que o aumento de 10 cêntimos do gasóleo para a agricultura vai afetar "de forma insustentável a atividade de um setor estratégico e imprescindível, tanto do ponto de vista económico como social, e com um papel determinante no combate contra a crise alimentar que se avizinha".

De acordo com a confederação, com esta subida o gasóleo colorido está atualmente 65% mais caro que na mesma altura, no ano passado. Uma situação que poderá vir a pôr em risco a sustentabilidade da maioria das atividades agrícolas. "Precisamos de condições para continuar a produzir e assegurar o aprovisionamento e a distribuição alimentar a todas as cadeias", reforça a Confagri.

Para Idalino Leão, presidente da Confagri, "esta situação é inaceitável, pelo que solicita a revisão urgente dos valores da taxa de ISP aplicável ao gasóleo colorido e marcado".

Recorde-se que atualmente um litro de gasóleo para a agricultura custa 1,62 euros.

Perante esta situação a confederação - e embora reconheça o esforço do ministério da Agricultura em responder à situação da seca e ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia -pede medidas imediatas.