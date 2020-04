Confagri pede a Bruxelas medidas para frutas e hortícolas

A Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas (Confagri), através da organização europeia que representa em Bruxelas os interesses dos agricultores e das cooperativas (Copa-Cogeca), solicitou à Comissão Europeia que implemente medidas excecionais para o setor das frutas e hortícolas.

As propostas apresentadas preveem em um ajustamento das regras de gestão administrativa dos programas operacionais dirigidos às Organizações de Produtores (OP).

Nessa solicitação evidenciam “as sérias disrupções na procura de certos produtos (morangos, hortícolas, entre outros) em regiões específicas e de determinados clientes”.

Salientam que a comercialização de frutas e hortícolas, bem como a sua entrega para a indústria de transformação, “tende a tornar-se cada vez mais difícil como resultado de problemas crescentes com a mão de obra, com o transporte de mercadorias e dos fatores de produção, com a movimentação de pessoas e com mudanças nos padrões de consumo”.

Para superar essas dificuldades, considera, “imperativo garantir rapidamente, um número suficiente de trabalhadores agrícolas, dada a natureza altamente perecível destes produtos”.

Neste sentido, a Confragri já apresentou ao Governo português uma proposta de medida excecional de apoio ao reforço da mão de obra agrícola e da indústria agroalimentar.

Segundo a Copa-Cogeca, “medidas excecionais devem ser disponibilizadas a todos os produtores de frutas e hortícolas afetados, devendo também proceder-se a ajustamentos nas regras de gestão dos programas operacionais das OP, para reduzir as dificuldades enfrentadas”.

A Confagri considera que “esta pandemia terá efeitos negativos muito duradouros no setor de frutas e hortícolas” e, por esse motivo, entende que a Comissão Europeia deve “tomar medidas urgentes, pois essas decisões moldarão o futuro do setor nos próximos meses e anos”.

Entre as medidas urgentes específicas para as frutas e hortícolas, a Confragri aponta a possibilidade de se poderem alterar os programas operacionais “sem necessidade de autorização do Estado-membro e sem limite percentual, incluindo o diferimento da realização de investimentos, no conjunto das medidas”.

Por outro lado, propõe a realização de retiradas, “mesmo não estando previstas no programa operacional e sem necessidade de autorização prévia”, com a possibilidade de as OP poderem solicitar o adiantamento das ajudas.

Pedem, ainda, que a assistência financeira da União Europeia suba para 60% e reiteram “medidas extraordinárias de apoio à manutenção de postos de trabalho”.