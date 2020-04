Confagri propõe medidas de reforço da mão-de-obra agrícola

A Confagi está a propor ao Governo medidas de reforço de mão-de-obra agrícola para salvaguardar o abastecimento de produtos alimentares na fase de pandemia do Covid-19.

A proposta de Medida Excecional de Apoio ao reforço da Mão-de-Obra Agrícola e da Indústria Agroalimentar, apresentada ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao Ministério da Agricultura, prevê que possam ser contratados pelas empresas agrícolas e pelas empresas do setor agroalimentar pessoas que se encontrem desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, subsídio de desemprego parcial, ou subsídio social de desemprego; que sejam desempregados beneficiários do rendimento social de inserção ou trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de trabalho reduzido (layoff).

Os trabalhadores que viessem a ser contratados através dessa medida, com duração inicial de três meses, sem prejuízo da sua vigência poder ser prorrogada, “terão direito a uma bolsa mensal de montante correspondente ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS), paga pela empresa contratante”, refere a Confagri.

“O direito à bolsa mensal não invalida a manutenção do subsídio de desemprego, subsídio de desemprego parcial ou subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção, nem a retribuição devida aos trabalhadores que se encontram em layoff”, referem.

A empresa deve ainda garantir às pessoas contratadas nestas condições “o seguro de acidentes de trabalho, de modo a cobrir os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício destas atividades, bem como o equipamento de proteção individual adequado à realização da mesma.”

Com estas medidas, a Confagri quer antecipar “os graves efeitos que a situação derivada da pandemia Covid-19 poderá causar a todo o setor agroalimentar nacional, nomeadamente no que diz respeito à interrupção das cadeias de abastecimento ou à destruição do tecido produtivo” e, deste modo, “salvaguardar o abastecimento regular de alimentos à população e garantir que os ciclos produtivos não são interrompidos, de modo a que a uma crise de saúde pública não se suceda uma crise alimentar.”

“Tendo em conta a conjuntura mundial complexa em que nos encontramos, em que a disponibilidade dos bens alimentares nos mercados internacionais pode diminuir acentuadamente e os preços podem subir significativamente, é urgente implementar medidas que maximizem a produção alimentar nacional.”