Confederação do Turismo diz que solução aeroportuária é "ótima notícia"

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, congratulou-se hoje com a solução aeroportuária anunciada para a capital, que passa pelo Montijo e Alcochete, considerando que o atual aeroporto de Lisboa limita o crescimento do turismo.

"É uma ótima noticia, a construção de um aeroporto em Alcochete, e é uma longuíssima ambição do setor do turismo, que não pode crescer mais com o aeroporto de Lisboa", disse Francisco Calheiros aos jornalistas, no final de uma reunião de Concertação Social.

O Governo anunciou uma nova solução aeroportuária para Lisboa, que passa por avançar com o Montijo para estar em atividade no final de 2026 e Alcochete e, quando este estiver operacional, fechar o aeroporto Humberto Delgado.

Segundo o Ministério das Infraestruturas, o plano passa por acelerar a construção do aeroporto do Montijo, uma solução para responder ao aumento da procura em Lisboa, complementar ao aeroporto Humberto Delgado, até à concretização do aeroporto em Alcochete, que aponta para 2035.

O presidente da CTP manifestou satisfação face à decisão do Governo e lembrou que o aeroporto de Lisboa serve uma grande zona do país, desde a zona centro ao Alentejo, e já não serve as necessidades do setor do turismo e de outros setores económicos.

Posteriormente a CTP divulgou uma nota de imprensa no qual afirma que a decisão do Governo "responde às exigências feitas pela CTP ao longo dos últimos anos e que só peca por tardia".

A CTP pede "que o processo seja célere, que se passe das palavras aos atos e que Portugal não esteja mais meio século a falar sobre uma solução de um novo aeroporto".

À saída da mesma reunião de Concertação Social, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, salientou a importância da nova solução aeroportuária.

"Do ponto de vista estratégico, este investimento é fundamental para o país, é determinante para o nosso crescimento", afirmou.