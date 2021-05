Confederação do Turismo pede rapidez na concretização do plano para o setor

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

A Confederação do Turismo de Portugal congratula-se com o plano "Reativar o Turismo|Construir o Futuro", apresentado exta sexta-feira pelo Governo e que contempla um investimento superior a seis mil milhões de euros, esperando que o mesmo avance rapidamente.

"Numa análise geral, parece-nos um plano capaz de apoiar as empresas a retomar a linha de crescimento e colocar o Turismo no lugar que lhe pertence por direito", referiu Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), em comunicado hoje divulgado.

O plano foi recebido com um aplauso e como uma resposta aos argumentos do setor, um dos mais afetados pela pandemia e que se queixou de ter ficado esquecido no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Depois de um PRR que não refletiu qualquer estratégia para a atividade mais dinâmica, competitiva e geradora de riqueza e de emprego para a economia, o Governo foi sensível aos argumentos da CTP e entendeu finalmente a urgência de investir no relançamento do Turismo", afirma Francisco Calheiros.

A CTP vai agora analisar com mais detalhe o plano, esperando que este seja operacionalizado com a maior brevidade possível "para permitir a recuperação do tecido empresarial e do emprego".

O Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, hoje apresentado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, prevê um investimento de 6.112 milhões de euros no setor turístico português para ultrapassar a meta de 27.000 milhões de euros de receitas turísticas em 2027.

Do total de 6.112,24 milhões de euros de investimento previsto, a maior fatia, de 4.075 milhões de euros, será assegurada pelo Banco Português do Fomento, que canalizará 3.000 milhões de euros para apoios às empresas (com vista à preservação do potencial produtivo e do emprego) e 1.075 milhões para o seu financiamento.

Além destes apoios às empresas, a CTP destaca ainda a aposta do plano no fomento da segurança e confiança no destino, tendo previstos mais de 10 milhões de euros para medidas como o selo "Clean&Safe 2.0", os programas 'Seamless Travel' e Adaptar 2.0, uma campanha de estímulo à adoção de comportamentos seguros e a atualização do 'Health Passport 2.0'.