Conferência para Data Scientists está de volta em outubro

A conferência que reúne o maior número de data scientists está de regresso a Portugal. A segunda edição do DSPT Day acontece nos dias 25 e 26 de outubro na Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto.

Uma das novidades desta edição, organizada pela DSPT – Associação Portuguesa de Ciência de Dados e apoiada pela ScaleUp Porto, é a realização do evento ao longo de dois dias, introduzindo momentos práticos de workshops e atividades.

Em debate estarão temas como Big Data, Machine Learning, NLP, Deep Learning, Inteligência Artificial, Data Mining, Data Journalism, Computer Vision e Robotics.

A lista de palestrantes é extensa: “Tarry Singh, Presidente e CEO da DK Ventures, Sophie Warner, data journalist inglesa que passou pelo The Mirror, ITV News e The Guardian, Gilberto Titericz, um nome de referência na plataforma Kaggle (maior comunidade do mundo para competições de Machine Learning) e Miguel Cabrera, um Senior Data Scientist a trabalhar neste momento com a gigante alemã de retalho “New Yorker”. De terras nacionais chegam-nos nomes como Alípio Jorge, uma referência da área em Portugal, e Sofia Maçãs da Universidade de Coimbra. A lista de palestrantes completa-se com especialistas de empresas de referência como a Feedzai, Google DeepMind, QuantumBlack, Emirates Group, dataroots, Cleverly, entre outras”, pode ler-se numa nota enviada à imprensa.

O evento reunirá cerca de 450 participantes que trabalham na área e outros que tenham interesse ou queiram participar, dá conta a DSPT.