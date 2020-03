Confiança dos consumidores com maior redução mensal desde 2012

O indicador de confiança dos consumidores portugueses registou em março a maior queda mensal desde setembro de 2012, com uma redução significativa entre dezembro e este mês.

“Não considerando médias móveis de 3 meses, os resultados apurados para o mês de março revelam uma redução significativa deste indicador face ao mês anterior, que constitui a maior redução mensal desde setembro de 2012”, indica o Inquérito de Conjuntura às Empresas e aos Consumidores, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“O indicador de confiança dos Consumidores diminuiu entre dezembro e março, de forma significativa no último mês, interrompendo o perfil ascendente iniciado em abril e atingindo o valor mínimo desde dezembro de 2016”, adianta o destaque divulgado esta segunda-feira, diz 30 de março.



No caso dos consumidores, o pessimismo de março atravessa todas as componentes do inquérito. “A redução do indicador de confiança dos consumidores resultou do contributo negativo de todas as componentes, perspetivas de realização de compras importantes, opiniões e expectativas sobre a evolução da situação financeira do agregado familiar e expectativas relativas à evolução da situação económica do país, de forma significativa no último caso”, refere o INE.

A recolha de dados para o mês de março decorreu entre os dias 02 e 13 no caso do inquérito aos consumidores e de 01 a 24 de março para os inquéritos às empresas, ou seja, quando foram registados os primeiros casos de covid-19 em Portugal.

Clima económico em queda

Também o indicador de clima económico – um indicador que tenta apurar o andamento da economia portuguesa com base em respostas dos agentes económicos – sofreu um desgaste significativo, regressando a valores do final de 2016 e só tem paralelo a abril de 2011.

“O indicador de clima económico diminuiu de forma significativa em março, após ter estabilizado no mês anterior, retrocedendo para valores próximos dos observados no final de 2016 Esta redução teve uma magnitude semelhante à verificada em abril de 2011”, indica o INE.

“Nos últimos dois meses, os indicadores de confiança diminuíram na Indústria Transformadora, no Comércio e nos Serviços, tendo aumentado na Construção e Obras Públicas. Não considerando médias móveis de 3 meses, todos os indicadores de confiança diminuíram relativamente a fevereiro”, conclui.

Em atualização