Confiança dos consumidores e das empresas na Itália com “forte queda” em março

O índice de confiança do consumidor em Itália caiu dos 110,9 pontos em fevereiro para 101 em março, e o índice de confiança empresarial recuou de 97,8 para 81,7, segundo o instituto de estatísticas italiano.

“Todos as componentes do sentimento de confiança do consumidor estão a diminuir, mas a intensidade da queda é marcada acima de tudo pelo clima económico e futuro, enquanto o sentimento do contexto atual mostra diminuições mais contidas”, refere o Instituto Nacional de Estatística (Istat).

Em relação às empresas, as estimativas dos índices mostram uma queda “muito grande” na confiança, principalmente nos serviços (o índice passa de 97,6 para 79,6), no retalho (de 106,9 para 97,4) e na produção industrial (de 98,8 a 89,5).

No setor de construção, o índice de confiança regista uma queda “mais limitada”, de 142,3 para 139 pontos.

O Istat esclarece ainda que em relação ao índice de confiança, as opiniões sobre as encomendas se deterioram na indústria transformadora, que os ‘stocks’ de produtos acabados não têm aumentado e que as expectativas de produção “sofrem uma redução drástica”.

No caso da construção, a evolução negativa do índice é determinada pelo agravamento das avaliações sobre os concursos e, sobretudo, pela queda das expectativas de emprego nas empresas.

Em relação ao comércio a retalho, as expectativas sobre as vendas estão a cair drasticamente.

Quanto à distribuição, as avaliações das vendas estão a melhorar, tanto na grande distribuição, como no comércio tradicional.