Confiança dos consumidores já está quase ao nível de março do ano passado

Porto 19 / 04 / 2021 - Filas de espera nas grandes lojas da rua de Santa Catarina, no Porto, no 1º dia de uma nova fase de desconfinamento do país. Abertura de shoppings e lojas de rua acima dos 200m2 levei diversas pessoas às compras. ( Igor Martins / Global Imagens ) © Igor Martins / Global Imagens

Os consumidores e as empresas portuguesas estão mais otimistas em relação ao futuro da economia e os valores aproximam-se dos níveis pré-pandemia, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em abril, o indicador de confiança dos consumidores aumentou significativamente, à semelhança do mês anterior, aproximando-se do nível observado em março de 2020", refere o INE na divulgação dos inquéritos de conjuntura às empresas e aos consumidores.

De acordo com o gabinete de estatística, a "evolução do último mês resultou sobretudo do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país, tendo as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes e da situação", e a expectativa sobre a situação financeira do agregado também teve um contributo positivo para esta melhoria.

Os portugueses também esperam melhores tempos nos próximos meses. "O saldo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país aumentou expressivamente em março e abril, após ter diminuído no mês anterior", refere o INE.

Empresas mais otimistas

"O indicador de clima económico aumentou de forma expressiva em março e abril, superando ligeiramente o nível observado no início da pandemia (março de 2020)", indica o gabinete de estatística, sendo que neste mês, "os indicadores de confiança aumentaram na Indústria Transformadora, na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços".

O INE explica que esta melhoria se ficou a dever à evolução positiva da pandemia, com menos casos e menos mortes. "A melhoria dos indicadores de confiança e de clima em março e abril ocorreu num contexto de abrandamento significativo dos efeitos sobre a saúde pública da pandemia covid-19 face ao observado nos meses anteriores", refere.

Os dados foram recolhidos entre os dias 1 e 16 de abril para o caso dos consumidores e entre os dias 1 e 23 de abril para as empresas, já na segunda fase de desconfinamento.

