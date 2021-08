© Igor Martins/Global Imagens

O indicador de confiança dos consumidores recuperou em agosto da diminuição verificada no mês anterior, em resultados, sobretudo, "do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país", avança o Instituto Nacional de Estatística.

As restantes componentes, designadamente as opiniões sobre a evolução passada e futura da situação financeira do agregado familiar e as expectativas relativas à evolução futura da realização de compras importantes, também contribuíram positivamente. Recorde-se que o indicador de confiança havia aumentado significativamente entre março e maio, embora em junho esse crescimento tivesse sido mais ténue. Em julho, havia decrescido.

Também na construção e obras públicas e no comércio e serviços o indicador de confiança subiu em agosto, ao contrário da indústria transformadora em que a confiança voltou a cair, "suspendendo o perfil de recuperação observado nos cinco meses precedentes".

Diz o INE que a evolução deste indicador em agosto na indústria se deveu ao contributo negativo das expectativas de produção, tendo as opiniões sobre a evolução da procura global e as apreciações relativas aos stocks de produtos acabados contribuído positivamente.

Também nos agrupamentos de bens de consumo e bens intermédios a confiança regrediu, tendo aumentado no agrupamento de bens de investimento. "O saldo das apreciações sobre a procura global aumentou em agosto, após ter diminuído no mês precedente. As opiniões relativas à procura interna, considerando as empresas com produção orientada para o mercado interno, recuperaram no último mês, após os agravamentos verificados em junho e julho. Da mesma forma, as apreciações relativas à procura externa, considerando as empresas com produção orientada para o mercado externo, recuperaram em agosto", explica o INE.

Na construção e obras públicas, o indicador de confiança aumentou "de forma expressiva" em agosto - depois de ter caído nos dois meses precedentes - e atingiu o máximo desde janeiro de 2002. Uma visão positiva do futuro que é extensiva aos vários subsetores, designadamente à promoção imobiliária e construção de edifícios, à engenharia civil e às atividades especializadas de construção. As apreciações positivas sobre a carteira de encomendas e as perspetivas de emprego foram determinantes.

No comércio, o indicador de confiança aumentou em agosto, após ter diminuído em julho, sendo que, para isso, foi determinante o contributo positivo das opiniões sobre o volume de vendas e das perspetivas de atividade da empresa nos próximos três meses. Negativas foram as apreciações sobre o volume de stocks.

"As opiniões sobre o volume de vendas recuperaram em agosto, após se terem deteriorado ligeiramente no mês anterior, atingindo o máximo desde fevereiro de 2019". Já o saldo das perspetivas de atividade da empresa aumentou no mês de referência, depois de ter diminuído em junho e julho.

Por fim, nos serviços, o indicador de confiança também aumentou em agosto (após ter diminuído em julho), retomando o perfil ascendente iniciado em junho de 2020. Contou com o contributo positivo das opiniões sobre as perspetivas relativas à evolução da procura, sobre a evolução da carteira de encomendas e das apreciações sobre a atividade da empresa, "mais intenso no último caso".

Em agosto, o indicador de confiança aumentou em quatro das oito secções dos serviços, destacando-se as secções de atividades de informação e de comunicação e de alojamento, restauração e similares. O saldo das perspetivas sobre a evolução da procura aumentou em agosto, após ter diminuído nos dois meses anteriores.