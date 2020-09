A confiança das empresas voltou a melhorar em setembro na Alemanha pelo quinto mês consecutivo porque “a economia alemã está a estabilizar apesar do aumento dos números dos contágios”, foi hoje anunciado.

O índice de confiança empresarial para o conjunto da Alemanha publicado pelo Instituto de Investigação Económica alemão (Ifo) subiu em setembro para 93,4 pontos, contra 92,5 pontos em agosto.

As empresas melhoraram a avaliação da situação atual em comparação com o mês anterior e também esperam que o seu negócio recupere.

“A economia alemã está a estabilizar apesar do aumento do número de contágios”, disse o presidente da Ifo, Clemens Fuest.

No setor transformador, a confiança empresarial registou um “aumento notável” porque muito menos empresas avaliaram a situação empresarial como “difícil”.

“Ao mesmo tempo, mais empresas industriais esperam que a sua situação comercial melhore ainda mais num futuro próximo. As empresas eletrónicas estão particularmente otimistas”, de acordo com o Ifo.

No setor dos serviços, pelo contrário, o índice caiu depois de subir durante quatro meses consecutivos porque as expectativas são menos otimistas, embora as empresas considerem que a situação atual é um pouco melhor.

No comércio, a confiança empresarial melhorou significativamente. As empresas estão mais satisfeitas com a situação atual e esperam que esta melhore nos próximos meses.

No setor da construção, a confiança empresarial voltou a melhorar. O indicador da situação atual subiu ao seu valor mais alto desde março deste ano e, embora a perspetiva permaneça pessimista, foi ligeiramente menos do que em agosto.