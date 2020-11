Confiança empresarial na Alemanha volta a cair em novembro

Hamburgo , Alemanha

A confiança empresarial na Alemanha caiu em novembro, pelo segundo mês consecutivo, enquanto a segunda vaga de contágios com o novo coronavírus "interrompeu a recuperação económica" no país, anunciou esta terça-feira o instituto de investigação económica alemão (Ifo).

O índice de confiança empresarial do Ifo caiu para 90,7 pontos em novembro, contra 92,5 pontos em outubro.

As expectativas empresariais para os próximos seis meses são mais pessimistas e a avaliação da situação atual é também um pouco pior, indica o Ifo.

"A incerteza empresarial tem aumentado. A segunda vaga do novo coronavírus interrompeu a recuperação económica", disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest.

Este mês, o "ponto brilhante" é o setor transformador, onde a confiança empresarial melhorou porque as empresas avaliaram a sua situação atual significativamente melhor depois de um aumento das encomendas recebidas, embora menos do que em outubro.

No entanto, as expectativas para os próximos meses por parte das empresas da indústria transformadora alemãs "tornaram-se visivelmente menos otimistas".

No setor dos serviços, a confiança das empresas caiu drasticamente e, pela primeira vez desde junho, regressou ao terreno negativo, depois de muitas empresas terem avaliado a sua situação atual como muito menos positiva e estarem pessimistas quanto aos próximos meses.

Os indicadores para hotéis e empresas do setor da gastronomia entraram em colapso.

No comércio, a confiança empresarial também piorou porque "as empresas estão menos satisfeitas com a sua situação atual e as suas expectativas também se tornaram nebulosas".

"Os retalhistas em particular disseram que o negócio está a correr muito menos bem", acrescenta Ifo.

No setor da construção, a confiança empresarial diminuiu um pouco porque as expectativas são mais pessimistas, embora a avaliação da situação atual tenha sido um pouco melhor do que em outubro.