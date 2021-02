Confinamento provoca redução acentuada da atividade económica em janeiro

Ruas de Lisboa em tempos de pandemia. © Patrícia de Melo Moreira / AFP

O confinamento geral decretado em meados de janeiro teve um impacto imediato na economia, com uma "redução acentuada" da atividade, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Não considerando médias móveis de três meses, a informação disponível para janeiro, num contexto de novas medidas restritivas de resposta à pandemia, revela uma redução mais acentuada da atividade económica em janeiro face aos meses precedentes", indica o INE.

"O indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos às empresas, já disponível para janeiro, registou uma redução, contrariando o aumento observado em dezembro e interrompendo o perfil de recuperação observado entre maio e outubro", aponta o gabinete de estatística.

Consumidores mais confiantes

Os consumidores portugueses estão mais confiantes. "O indicador de confiança dos consumidores aumentou em dezembro e janeiro, de forma menos intensa no último mês, contrariando a diminuição observada em novembro", nota o INE.

Para esta evolução contribuíram de forma positiva "as expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes", detalha a nota do gabinete de estatística.

Já em relação à situação financeira, as famílias não esperam alterações com as perspetivas a apresentarem "um contributo nulo para a evolução do indicador".

Construção e serviços mais otimistas

Em relação à perspetiva por setores de atividade, apenas dois apresentam algum otimismo para o futuro.

No caso da construção e obras públicas, o o indicador de confiança "aumentou em dezembro e janeiro, depois de ter interrompido em novembro a recuperação iniciada em maio." O INE indica que esta recuperação "refletiu o contributo positivo de ambas as componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego, tendo sido mais expressivo no primeiro caso."

Também o setor dos serviços aponta melhorias. Tendo aumentado em janeiro, após a quebra observada em novembro e dezembro do ano passado, "interrompendo o perfil de recuperação iniciado em junho".

"O comportamento do indicador resultou do contributo expressamente positivo das apreciações sobre a evolução da carteira de encomendas, enquanto as perspetivas sobre a evolução da procura e as opiniões sobre a atividade da empresa contribuíram negativamente", explica o INE.

Mas nem todas as secções apresentaram o mesmo otimismo. "Em janeiro, os indicadores de confiança aumentaram em quatro das oito secções dos serviços, destacando-se as secções de atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares e de outras atividades de serviços. Em sentido oposto, este indicador diminuiu mais expressivamente nas secções de atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas e de atividades administrativas e dos serviços de apoio", detalha o gabinete de estatística.